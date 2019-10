Gentiloni | con il neocommissario l’Europa può finalmente cambiare

Gentiloni? Lo ha salvato BerlusconiPpe convinto a non votare contro : Il Ppe si stava preparando a impallinare Gentiloni, nonostante la presidente Von der Leyen sia del loro partito. Poi la retromarcia, sulla quale potrebbe essere stato decisivo Berlusconi Segui su affaritaliani.it

**Ue : Gentiloni - ‘un onore essere confermato commissario’** : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Tre ore di domande e risposte al Parlamento Europeo. Una bella esperienza democratica. Un onore essere confermato Commissario all’economia”. Lo scrive su twitter il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni. L'articolo **Ue: Gentiloni, ‘un onore essere confermato commissario’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ue : Amendola - ‘con Gentiloni credibilità e passione in Europa’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Un plauso (e un grande abbraccio) a Paolo Gentiloni che ha superato con larghissimo consenso l’audizione in commissione. Crescita e coesione sociale per l’Ue, credibilità e passione per una nuova Europa”. Lo scrive il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Enzo Amendola, su twitter. L'articolo Ue: Amendola, ‘con Gentiloni credibilità e passione in Europa’ sembra ...

Gentiloni commissario affari economici - ok del Parlamento Europeo : Ok della commissione Econ del Parlamento Europeo a Paolo Gentiloni commissario degli affari economici. Secondo fonti europee, l'audizione di Gentiloni si sarebbe svolta in mattinata e il...

Paolo Gentiloni supera “l’esame” del Parlamento UE : sarà commissario per gli Affari Economici : L'ex premier si è sottoposto a tre ore di confronto con i deputati europei che dovevano decidere la sua conferma nel ruolo di guardiano dei conti della prossima Commissione Europea. Alla fine è arrivato il via libera, anche se i falchi dell'austerità temono un atteggiamento troppo morbido verso il governo Conte.Continua a leggere

Paolo Gentiloni a Strasburgo : "Non rappresenterò l'Italia". La voce : "Delega sui nostri conti a Dombrovskis" : "Non sarò il rappresentante di un unico governo". Paolo Gentiloni si presenta all'Europarlamento per venire confermato come commissario agli Affari economici dell'Unione europea e mette subito in chiaro come sarà il suo mandato: "Mi occuperò di tutti e 27 i progetti di bilancio, la flessibilità non

Gentiloni : mi concentrerò su debiti alti : 10.07 Audizione al Parlamento Ue del commissario agli Affari economici Gentiloni. "Non sarò il rappresentante di un singolo governo",assicura subito. In passato "le sfide non sono mancate" ed è emersa "la contraddizione tra crescita e sostenibilità. I cittadini pretendono risposte"."Abbiamo il Patto,abbiamo le regole, nel Patto ci sono le flessibilità, che non sono concessioni. Userò la flessibilità per aiutare gli investimenti e mi ...

Paolo Gentiloni in audizione al Parlamento europeo : "Mi concentrerò sulla riduzione dei debiti alti" : “Nell’applicare le nostre regole,mi concentrerò sulla riduzione del debito pubblico come qualcuno a cui sta profondamente a cuore l’impatto potenzialmente destabilizzante del debito alto quando l’economia va male”: lo ha detto il commissario designato agli Affari economici Paolo Gentiloni nell’audizione al Parlamento Ue, precisando che si occuperà anche “di un uso adeguato dello spazio di ...

Ue - Gentiloni agli europarlamentari : “Farò applicare il Patto facendo pieno uso della flessibilità consentita dalle regole” : flessibilità all’interno delle regole esistenti. E’ questa, in linea con le indicazioni della futura presidente Ursula von der Leyen, la strada maestra che Paolo Gentiloni seguirà nelle vesti di nuovo commissario europeo agli Affari economici. L’ex premier lo scrive nelle risposte al questionario sottopostogli, come da prassi, dal Parlamento europeo in vista della sua nomina. “Come membro del Parlamento durante gli anni ...

Gentiloni : nel "Patto" con flessibilità : 12.25 "Come membro del parlamento durante gli anni della crisi ho capito l'importanza sia di salvaguardare la sostenibilità dei conti che la capacità di dare sostegno economico nei momenti difficili" "Nel mio mandato" scrive Paolo Gentiloni agli eurodeputati, "cercherò di far applicare alla Commissione il patto di stabilità e crescita facendo pieno uso della flessibilità consentita dalle regole".E assieme ai tassi bassi "ci aiuterà ad avere un ...

Gentiloni : applicherò il Patto di stabilità con piena flessibilità : L'iter per l'insediamento della nuova Commissione Ue guidata dalla tedesca Ursula von der Leyen prevede infatti un ciclo di severe audizioni (una per ciascun candidato commissario designato) tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, mentre l'intero esecutivo europeo dovrà sottoporsi al voto di fiducia nella seduta plenaria del Parlamento di Strasburgo tra il 21 e il 24 ottobre

Orbán superstar ad Atreju. “No alla solidarietà di Conte. Renzi e Gentiloni non capiscono niente” : Il premier ungherese partecipa alla festa di Fratelli d'Italia a Roma. Accolto con cori e ovazioni dalla platea, attacca l'esecutivo Conte sui migranti, mette in guardia contro "la nuova offensiva della sinistra che in Italia ha separato il governo dal popolo". E si augura che il nostro Paese torni presto nel club sovranista.Continua a leggere

Perché non candidare Conte a Roma al posto di Gentiloni? : È inutile negare che la confusione e il disorientamento regnano sovrani nella cittadella politica italiana. Non passa giorno che non regali qualche novità politica sino a qualche ora prima esclusa quasi scientificamente e con solenni dichiarazioni. È il trasformismo bellezza, direbbe qualcuno. E, del resto, in una stagione dominata dal trasformismo non può che essere così.Ora, seppur all’interno di un ...

UE - Berlusconi : "Gentiloni guardiano degli interessi dell’Italia" : Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, tornato quest'anno all'Europarlamento dopo quasi 18 anni di assenza, si è detto pronto a sostenere il nuovo commissario europeo per gli affari economici e monetari Paolo Gentiloni, così come faranno anche gli altri sette parlamentari di Forza Italia eletti a Strasburgo.Il motivo, secondo Berlusconi, è molto semplice: "Lo sosterremo perché sarà lì come presidente di una importante commissione, ma ...