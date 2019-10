Gentiloni alla presentazione del report Asvis | L' obiettivo Ue è arrivare a mille

Orbán superstar ad Atreju. “No alla solidarietà di Conte. Renzi e Gentiloni non capiscono niente” : Il premier ungherese partecipa alla festa di Fratelli d'Italia a Roma. Accolto con cori e ovazioni dalla platea, attacca l'esecutivo Conte sui migranti, mette in guardia contro "la nuova offensiva della sinistra che in Italia ha separato il governo dal popolo". E si augura che il nostro Paese torni presto nel club sovranista.Continua a leggere

Ue - Gentiloni : “Italia non può rimanere alla finestra - ha diritto a ruolo decisivo” : Il neo-commissario europeo designato dall'Italia, Paolo Gentiloni, parla degli obiettivi di Roma all'interno dell'esecutivo comunitario: "L'Italia non può rimanere alla finestra, tanto meno essere fuori dalla porta. Credo che abbiamo tutto il diritto di svolgere il ruolo che ci spetta. La nostra storia, la nostra cultura la nostra economia sono assolutamente decisive per l'Unione europea".Continua a leggere

Gentiloni-Von Der Leyen - un'ora di colloquio. Financial Times : «Andrà alla Concorrenza» : È durato circa un'ora il colloquio tra Paolo Gentiloni, candidato italiano per la Commissione, e la presidente eletta Ursula von der Leyen, ex ministra della Difesa tedesca. Il colloquio...

Da Cernobbio un attestato di fiducia nel Conte Bis e in Gentiloni alla Commissione Ue : Imprenditori, bancari, vertici delle partecipate: da Cernobbio arriva un attestato di fiducia al nuovo Governo. I mercati ‘stanno esprimendo fiducia in questo momento. Credo che la valutazione dei mercati alla fine sia quella che determina le condizioni’, ha detto Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, a margine del Forum European House-Ambrosetti, in corso a Cernobbio, rispondendo a chi chiedeva se ci fosse fiducia ...

Gentiloni-Von Der Leyen - un'ora di colloquio. Financial Times : «Andrà alla Concorrenza» : È durato circa un'ora il colloquio tra Paolo Gentiloni, candidato italiano per la Commissione, e la presidente eletta Ursula von der Leyen, ex ministra della Difesa tedesca. Il colloquio...

Da Mao alla Commissione Ue - l'irresistibile ascesa del conte Gentiloni : Il nobile dal "passato gruppettaro", il "Rutelli boy", il ministro degli Esteri e presidente del Consiglio. Nella parabola umana e politica di Paolo Gentiloni si possono rintracciare queste tre vite e, forse, anche qualche altra. Nasce nel 1954 dalla famiglia dei conti Gentiloni Silveri, nobili di Filottrano, Cingoli, Macerata e Tolentino e ha tra i suoi antenati quel Vincenzo Ottorino che agli inizi del Novecento porta i cattolici nella vita ...

Gentiloni commissario Ue - Giorgia Meloni disgustata : "Cacciati dalla porta dagli italiani - poi l'M5s..." : Sarà Paolo Gentiloni il candidato italiano come commissario Ue. Il premier Giuseppe Conte ha nominato il suo predecessore a Palazzo Chigi, esponente del Pd, che con ogni probabilità andrà a occupare una poltrona tra Concorrenza e Commercio. Esulta Matteo Renzi, perché "Gentiloni non è un sovranista"

Gentiloni va alla Commissione Europea - Roma torna al voto per il seggio vacante : Il presidente del Partito Democratico Paolo Gentiloni è stato indicato dal nuovo governo M5s-Pd per il posto riservato...

Governo - nasce il Conte bis. I 21 ministri hanno giurato al Quirinale. Gentiloni alla commissione Ue : Giuseppe Conte ha accettato l'incarico di presiedere il 66esimo Governo della Repubblica. Stamani alle 10 il premier e i suoi ministri giureranno nel Salone delle Feste del Quirinale. E stasera...