Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Ancora incerto il nome di chi guiderà ilildomenica. Ladello Sport scrive che è prevista perla decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale sul ricorso del, difeso dall’avvocato Chiacchio,le squalifiche per un turno di Walter Mazzarri e del vice Nicolò Frustalupi. “Si tratta di due casi diversi: Mazzarri è la prima «vittima» delle nuove regole, che portano allo stop di un tecnico in caso di cartellino rosso (come accaduto a Parma). Frustalupi è stato fermato per un battibecco al 45’ di Parma-con il d.s. emiliano, Daniele Faggiano. Senza il ribaltamento della decisione, inil tecnico Roberto Miggiano” L'articolo: sichiindelililsta.

napolista : Gazzetta: si decide oggi chi andrà in panchina del #Torino contro il #Napoli Prevista per oggi la decisione della… - alededonaphb : @peterbar2374 @Gazzetta_it Tu non lo sai cos'e un pm di sicuro eu questo non ci sono dubbi altrimenti te ne stares… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #SerieA, #Roma sulle spalle di #Dzeko: contro un bel #Lecce decide lui -