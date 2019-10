Gazzetta | la Macelleria Rocco sarà cancellata insieme alla storia di Nereo

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2019) La ‘’, quella in cui il giovaneimparò a lavorare sotto lo sguardo del padre Giusto,. A nulla è servita la manifestazione di popolo di un mese fa, scrive Andrea Schianchi sulla, e neppure gli appelli di Comune e Regione. Nel palazzo di via Tarabocchia, a Trieste, sono stati iniziati i lavori di ristrutturazione e la storica insegna della, che risale a oltre cent’anni fa, scomparirà. La famigliaappartenevapiccola borghesia, impegnata nel commercio di carne, che rendeva bene., quando era adolescente, si divideva tra lavoro e calcio. Quando si comportava male il padre gli impediva di andare a giocare a pallone. Schianchi racconta ladella nascita del cognome di famiglia. Era il 1925, l’Italia era sotto il regime fascista e il padre diandò al Comune per cambiare il cognome. Il ...

napolista : Gazzetta: la Macelleria #Rocco sarà cancellata insieme alla storia di #NereoRocco A nulla sono serviti gli appelli… -