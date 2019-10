G.Costiera:Soccorso in acque italiane

Ilad un barcone di migranti nella notte tra il 3 e il 4 ottobre è avvenuto interritorialie non inmaltesi. Lo precisa la Guardiain merito a notizie apparse su organi di stampa e all'annuncio di un'interrogazione sull'episodio da parte della Lega. In una nota la GdF spiega di aver intercettato il barcone a 10 miglia da Lampedusa. L'operazione si è conclusa con l'arrivo dei migranti nel porto di Lampedusa per gli atti di competenza delle forze di polizia presenti a terra.(Di venerdì 4 ottobre 2019)