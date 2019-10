Foto delle Maldive per promuovere l' Abruzzo | Febbo ammette era un messaggio emozionale

Regione Abruzzo - campagna per il turismo con Foto delle Maldive. M5s : “Schiaffo al territorio e compenso esagerato” : Una campagna regionale per promuovere il turismo in Abruzzo fatta (anche) con foto delle Maldive, e con solo il 40% del budget della campagna digital dedicato alle inserzioni pubblicitarie e il resto come “compenso per la gestione della campagna. Un compenso veramente esagerato”. La denuncia arriva dal deputato Andrea Colletti e del consigliere regionale Francesco Taglieri, entrambi del Movimento 5 Stelle, che sono partiti dalla ...

Trabant e non solo - Le auto della Germania dellEst Foto GALLERY : Il 3 ottobre del 1990 i territori della Germania Orientale vengono finalmente inglobati nella Repubblica Federale Tedesca chiudendo, di fatto, il processo di riunificazione delle due aree, avviato il 9 novembre del 1989 con la caduta del Muro di Berlino. Un evento epocale, anche per gli appassionati di motori: in quel giorno di quasi 30 anni fa carovane di auto marciano per la prima volta verso la zona Ovest della città, e quelli che fino ad ...

Orrore in Sardegna - bracconieri uccidono una delle prime aquile di Bonelli reintrodotte nell’isola [Foto] : L’atto di bracconaggio, penalmente gravissimo e rilevante, mette a rischio l’esito di un progetto internazionale di conservazione della specie, che vede il coinvolgimento di Commissione Europea, Regione Sardegna, ISPRA, Forestas, Corpo Forestale Regionale, GREFA Spagna, Parco Regionale di Tepilora. Si attendono gli esiti delle attività investigative in corso Si chiamava Tepilora l’aquila ritrovata morta vicino al lago di Monte Pranu nel Sulcis. ...

Le Foto delle manifestazioni italiane di Fridays for Future : I giovani di tutto il mondo si sono dati appuntamento in piazza venerdì 27 settembre per chiedere alla politica una mobilitazione reale e tempestiva a tutela dell’ambiente. Sono oltre 180 le città italiane che si stanno animando in queste ore grazie agli eventi organizzati da Fridays for Future, il movimento di protesta e sensibilizzazione che deve le sue origini all’attivista sedicenne Greta Thunberg. Si tratta del terzo sciopero ...

Reggio Calabria - drammatico incendio nella notte tra le case delle colline della città : panico - fuga e disperazione [Foto] : notte di paura a Reggio Calabria, dove un enorme incendio sta interessando le colline della zona Sud della città, tra Ravagnese e Gallina. L’incendio era divampato all’alba di Mercoledì 25, ma era confinato in zone impervie e isolate. Per tutto il pomeriggio di ieri era intervenuto un elicottero che però non è riuscito a domare le fiamme. La situazione è peggiorata in serata, dopo le 21:00, quando le fiamme hanno iniziato a ...

Le Foto delle nozze da favola di Georgette Polizzi e Davide Tresse : Georgette Polizzi e Davide Tresse si raccontano dopo le nozze: sono i primi ex concorrenti di Temptation Island ad essere convolati a nozze. Domenica 15 settembre scorso, Georgette Polizzi e Davide Tresse hanno deciso di coronare il loro sogno giurandosi amore eterno davanti a parenti e amici. Con un rito civile elegante e originale, come nelle corde della coppia conosciuta al grande pubblico grazie alla partecipazione a Temptation Isand, ...

Le Foto delle isole dell’Indonesia avvolte dal fumo : Ci sono stati quasi mille incendi dall'inizio di settembre, quasi tutti illegali per fare spazio all'agricoltura e all'allevamento

Chi non vorrebbe poter stampare istantanee delle Foto sullo smartphone? : Ha la forma di una bilancia da cucina per pesare gli alimenti, ma il tradizionale pulsante rosso e l’apertura frontale sono alcuni dei tratti distintivi di Polaroid Lab, stampante portatile che – come le passate iconiche macchine fotografiche del marchio – consente di poter toccare con mano gli scatti appena effettuati col telefono. Per ottenere un’immagine nel classico formato Polaroid è sufficiente poggiare lo smartphone sulla parte superiore ...

Ecco un’anteprima delle potenzialità di Google Pixel 4 e Google Fotocamera 7.0 nell’astroFotografia : Tra i punti di forza della gamma Google Pixel 4 spicca il comparto fotografico che,stando a quanto emerso, potrà contare su varie nuove feature. Ecco un'anteprima L'articolo Ecco un’anteprima delle potenzialità di Google Pixel 4 e Google Fotocamera 7.0 nell’astrofotografia proviene da TuttoAndroid.

Piero Pelù si è sposato : sui social le Foto delle nozze con Gianna Fratta : Piero Pelù ha detto sì. Dopo 3 anni d’amore, il cantante e icona del rock italiano ha sposato a Palazzo Vecchio, a Firenze, la sua “Regina di cuori”, ovvero Gianna Fratta, pianista e direttrice d’orchestra riconosciuta a livello internazionale 46enne. Il rocker fiorentino, 57 anni, ha dato il grande annuncio sui social postando una foto delle nozze e una dolce dedica: “Benvenuta a Gianna nella mia/nostra tribù, donna sensibile, razionale e ...

Elisabetta Gregoraci - Nathan Falco in sala operatoria a 9 anni. Pensiero commovente : "Ho qui delle Foto..." : In queste ore Eilisabetta Gregoraci ha condiviso sulla sua pagina Instagram un post per rassicurare tutti i suoi fan. Il piccolo Nathan Falco, infatti, nato 9 anni fa dalla relazione con l'ex marito Flavio Braitore, è in ospedale. Leggi anche:Gregoracci e Flavio Briatore, di nuovo insieme per il pri

Ilaria Cucchi al Tempo delle Donne : «Non dimenticherò mai le facce dei giornalisti davanti alla Foto di Stefano» Tv : Entra nel vivo la sesta edizione della festa-festiva organizzata dal Corriere della Sera e dalla 27esima Ora

Morto Charlie Cole - il Fotografo delle proteste di Piazza Tienanmen : È Morto a Bali, in Indonesia, il grande fotografo americano Charlie Cole. Aveva 64 anni ed era stato uno dei quattro fotografi che era riuscito a immortalare il famoso "Tank Man" durante le proteste del 1989 a Pechino, in Piazza Tienanmen: lo scatto mostra un uomo disarmato che in piedi e solo si contrappone a una colonna di carri armati.Continua a leggere