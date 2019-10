FOTO – Belgio | nei convocati di Martinez c’è Dries Mertens La lista

FOTO – In Belgio ironizzano : “Vedi Napoli e poi non muori” : Belgio, ironia dopo il pareggio tra Genk e Napoli In Belgio ironizzano sul pareggio tra il Genk e gli azzurri. Tanti gli elogi per l’ottima prova del Genk e i principali quotidiani belga hanno scritto titoli ironici come: “Vedi Napoli e poi non muori” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Ti potrebbero interessare anche: Di Lorenzo, delusione Napoli: messaggio ai tifosi su ...