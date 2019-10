Formula E - Ecco il calendario ufficiale 2019-2020

Formula 1 - Binotto replica duramente alle velate accuse di Wolff : “valori anomali? Ecco cosa gli rispondo” : Il team principal della Ferrari ha risposto alle parole di Wolff, che ha definito anomalo il vantaggio delle ‘Rosse’ in rettilineo Il motore della Ferrari è finito sotto i riflettori dopo le tre vittorie di fila ottenute dal Cavallino nella seconda parte di stagione, condite anche da quattro pole position ottenute senza faticare. Lapresse Una crescita repentina che ha messo sull’attenti Toto Wolff, che ha indicato come ...

Formula 1 – Marko non cambia idea - il consiglio a Vettel è secco : “deve cambiare squadra” : Marko ha le idee chiare sulla situazione in Ferrari: il consulente della Red Bull convinto che Vettel debba cambiare team Situazione complicata in casa Ferrari: dopo le tre vittorie consecutive, con la doppietta di Leclerc a Spa e Monza ed il successo di Vettel a Singapore, il team di Maranello non è riuscito a far bene, ieri, anche in Russia. Un problema al motore ha impedito al tedesco della Ferrari di portare a termine la sua gara, ...

Formula 1 – Leclerc… traditore? Con Giada è finita : Charles ha una nuova fiamma - ecco Charlotte [GALLERY] : Leclerc, con Giada Gianni è finita: adesso Charles ha una nuova fidanzata, ecco chi è la bella Charlotte Charles Leclerc sta facendo tanto parlare di sè per le sue prestazioni in pista e per i fantastici risultati ottenuti di recente. Prima del Gp di Singapore, disputato ieri e vinto da Sebastian Vettel, Leclerc, secondo ieri, ha conquistato una fantastica doppietta, trionfando prima a Spa e poi a Monza. Nelle ultime ore, però, si parla ...

Formula 1 – Si spengono i semafori a Marina Bay : ecco la partenza del Gran Premio di Singapore [VIDEO] : E’ cominciato il Gran Premio notturno di Singapore, è partita l’ennesima sfida tra Ferrari e Mercedes Adrenalina che sale, cuore che batte in gola e semafori che si spengono. Comincia il Gran Premio di Singapore, con Leclerc che scatta davanti a Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Un avvio di gara emozionante e spettacolare, che racchiude in pochi metri i protagonisti di questo Mondiale 2019. Più indietro Max Verstappen e ...

Formula 1 – Verstappen deluso dalle sue qualifiche a Singapore : “se sono sorpreso dalle Ferrari? Ecco la verità” : Max Verstappen non nasconde la sua delusione dopo il quarto posto nelle qualifiche del Gp di Singapore sono andate in scena questo pomeriggio le qualifiche del Gp di Singapore: la Ferrari festeggia ancora una volta, per la terza pole consecutiva di Charles Leclerc, che si è lasciato alle spalle Hamilton e Vettel. Solo quarto invece Max Verstappen che non è riuscito a stare al passo dei suoi rivali per lottare per le migliori ...

Formula 1 – Vettel si lascia Monza alle spalle : “ecco quale è il segreto per Singapore” : Sebastian Vettel tra motivazione e voglia di riscatto: il tedesco della Ferrari pronto per il Gp di Singapore A Singapore è tutto pronto per un nuovo appassionante appuntamento della Formula 1. Dopo le gare di Spa e Monza, i piloti hanno goduto di una settimana di relax prima di tornare a sfidarsi in pista nello spettacolare scenario notturno di Singapore. Photo4/LaPresse Sebastian Vettel, che a Monza non è riuscito a far bene davanti al ...

Formula 1 – Vettel in crisi? Ricciardo non ha dubbi : “il talento non si perde - ecco cosa gli serve” : Daniel Ricciardo dalla parte di Vettel: l’australiano della Renault ‘difende’ il tedesco della Ferrari Si corre domenica il Gp di Singapore e i piloti della Formula 1, dopo una settimana di pausa a seguito delle gare di Spa e Monza, sono pronti a darsi nuovamente battaglia in pista. Carico e motivato a far bene, Daniel Ricciardo ha risposto oggi in conferenza stampa alle domande dei giornalisti. L’australiano della ...

Formula 1 – Vettel - occhio a come guidi! Altri 3 punti e scatta il Gp di squalifica : ecco come funziona la superlicenza : Dopo i punti di penalità subiti a Monza, Vettel è vicinissimo al Gp di squalifica: la sanzione scatterà con un’altra infrazione da 3 punti che lo farà arrivare a quota 12 Mentre Charles Leclerc è l’uomo del momento in casa Ferrari, quello capace di vincere, consecutivamente, le gare di Spa e Monza, le uniche due vittorie della stagione travagliata del Cavallino, Sebastian Vettel è alle prese con continui problemi e delusioni. Il tedesco ...

Formula 1 – Rosberg non ha dubbi : “Leclerc incredibile! Vettel secondo pilota? Ecco cosa penso” : Nico Rosberg commenta i due successi di Leclerc a Spa e Monza e la situazione difficile di Vettel: le parole dell’ex campione tedesco Il Gp d’Italia ha incoronato Charles Leclerc re di Monza: il monegasco ha riportato la Ferrari sul gradino più alto del podio italiano dopo ben 9 anni, bissando il successo di Spa. Due gare amare invece per Vettel, che in Belgio si è dovuto sacrificare per aiutare il suo compagno di squadra e ...

Formula 1 - la rivelazione di un infermiere dell’ospedale Pompidou : “ecco come sta Schumacher” : Un membro del personale dell’ospedale in cui è ricoverato il Kaiser ha rivelato di averlo visto cosciente Le misure di sicurezza sono rigide e attentissime, ma qualche spiffero dal reparto di chirurgia cardiovascolare dell’ospedale Georges Pompidou arriva eccome. LaPresse/Photo4 Il quotidiano ‘Le Parisien’, che ha dato per primo la notizia del ricovero di Michael Schumacher presso il nosocomio francese, ha ...

Formula 1 - la Ferrari non è sazia dopo il bis di Spa e Monza : ecco l’ultima novità in vista del Gp di Singapore : La Ferrari non ha nessuna intenzione di fermare questa striscia di successi, per questo motivo ha in mente di introdurre un nuovo pacchetto aerodinamico in vista del Gran Premio di Singapore Due vittorie per cominciare alla grande la seconda parte di stagione, cancellando quello zero che pesava tantissimo in casa Ferrari. Charles Leclerc invece ha riportato il sorriso a Maranello, conquistando nel giro di una settimana prima Spa e poi ...

Formula 1 – Si spengono i semafori a Monza : ecco la partenza del Gran Premio d’Italia [VIDEO] : semafori spenti a Monza per l’appuntamento italiano del Mondiale di Formula 1, comincia l’ennesima sfida tra Mercedes e Ferrari L’adrenalina sale, il cuore batte forte in gola, i semafori si spengono e il Gran Premio d’Italia che può cominciare. Si alza il sipario sulla gara di Monza, le emozioni affiorano e l’ennesima sfida tra Ferrari e Mercedes regala il solito spettacolo per tifosi e addetti ai lavori. ...

Formula 1 – Aria tesa in casa Ferrari dopo le qualifiche di Monza? Leclerc si giustifica : “ecco quale era il piano”” : Charles Leclerc si giustifica dopo le polemiche nate ieri nel post qualifica a Monza: le parole del monegasco della Ferrari Che confusione ieri in pista a Monza: le qualifiche del Gp d’Italia hanno incoronato poleman Charles Leclerc, ma non sono mancate le polemiche. I piloti in pista, dopo l’incidente di Raikkonen che li ha costretti a tornare ai box, hanno giocato sporco, perchè nessuno voleva cedere la scia ai propri ...

Formula 1 – Giornata positiva per Vettel a Monza : “sorpreso dalla Mercedes? No - ecco perchè” : Sebastian Vettel soddisfatto e ottimista a Monza: le parole del tedesco della Ferrari dopo la prime sessioni di prove libere del Gp d’Italia Prima Giornata soddisfacente per Sebastian Vettel in pista a Monza. Dopo l’ottavo posto nelle Fp1, il tedesco della Ferrari è riuscito a chiudere al terzo posto, alle spalle di Leclerc e Hamilton, la seconda sessione di libere del Gp d’Italia. photo4/Lapresse ”In generale è ...