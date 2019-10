Formula 1 | ufficializzato il calendario 2020 | confermati i ventidue Gran Premi e la

Fonte : sportfair

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Il Consiglio Mondiale della FIA ha ratificato eildi1, che prevede benE’ stato ratificato edildel Campionato Mondiale di1 del, il Consiglio Mondiale della FIA ha dunque apposto il crisma dell’ufficialità alla bozza pubblicata a fine agosto. Sotto la direzione del presidente della FIA (Jean Todt) e del vicepresidente dello sport della FIA (Graham Stoker) è stato dunque approvato il nuovoche prevede bengare, una in più rispetto all’attuale stagione. AFP/LaPresse La prima novità riguarda la nuova cancellazione del Gp di Germania. nonché l’introduzione per la prima volta del Gp del Vietnam, che diventerà il 34° paese dove andrà in scena un round del campionato. Il 3 maggio tornerà il Gp d’Olanda sul circuito di Zandvoort, mentre il ...

