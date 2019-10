Fine vita | stop alle cure senza biotestamento | «La sua volontà era provata»

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Non aveva redatto il testamento biologico, ma aveva sempre dichiarato a tutte le persone che le erano vicine, dall’ex marito, al nuovo compagno, alla figlia, agli amici, che non avrebbe mai voluto continuare a sopravvivere, se fosse finita in coma. E così il Giudice tutelare del Tribunale di Roma ha stabilito che Lucia, una donna di 62 anni in stato vegetativo irreversibile dal dicembre 2017, immobile in un letto da due anni, potrà rinunciare, anche se la suaera stata espressa solo a parole e non per iscritto. A presentare ricorso al Giudice tutelare era stato l’amministratore di sostegno di Lucia, il suo nuovo compagno, che ha indicato tutte le persone a cui la donna aveva manifestato le sue, per chiedere che si potesse procedere con un percorso dipalliative e sedazione profonda al distacco dai trattamenti, come previsto dDat. Un amministratore di ...

