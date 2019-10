Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Terrasini (Palermo), 4 ott. (AdnKronos) – “Non lo so se Renata verrà con, chiedete a lei. Intanto ho apprezzato molto che Renata Polverini abbia presentato unasullo ius soli. Già questo è un elemento che mi ha fatto apprezzare una scelta su un tema a cui sono molto affezionato. Poi, per quanto riguarda le scelte che farà vedremo. Le sue e le altre…”. Lo ha detto il senatore Davidedi, a margine della convention ‘Futura’ di Terrasini (Palermo) parlando di Renata Polverini che si è autosospesa da Forza. L'articolo Fi:, ‘Polverini con? Non so, masuasu ius soli…’ CalcioWeb.

TV7Benevento : Fi: Faraone, 'Polverini con Italia Viva? Non so, ma apprezzo sua proposta su ius soli...'... -