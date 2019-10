Festa del Cinema | under 30 gratis con Lazio Youth Card

Whirlpool - sciopero per la cessione del sito di Napoli : si fermano tutti gli stabilimenti italiani. A Roma maniFestano oltre 1000 operai : tutti gli stabilimenti italiani di Whirlpool si fermano per protestare contro la cessione del sito di Napoli, dove sono impiegati 400 operai. Lo sciopero generale indetto da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil è “riuscito” dicono i sindacati mentre a Roma, per la manifestazione nazionale, sono arrivati oltre 1000 dipendenti della multinazionale degli elettrodomestici. Il corteo – partito da piazza della Repubblica e diretto al ...

Belen - le immagini della Festa di compleanno di Stefano De Martino. I fan notano due assenze : «Dove sono?» : Belen, le immagini della festa di compleanno di Stefano De Martino. I fan notano due assenze: «Dove sono?». Oggi 3 ottobre, Stefano De Martino ha compiuto trent'anni. Il...

Guendalina Tavassi per la Festa di compleanno della figlia sceglie il tema Pamela Prati : Guendalina Tavassi ha organizzato la festa di compleanno per la figlia Chloe, il tema scelto non sono i personaggi dei cartoni animati ma bensì la showgirl Pamela Prati che a qaunto pare la piccola avrebbe un debole per la showgirl. La bimba ha scelto di festeggiare il suo compleanno con un party a tema “Pamela Prati”. Desiderio esaudito, la figlia di Guendalina Tavassi ha avuto la festa che desiderava. E c’è tutto ciò che una ...

Vallerano : dal 5 ottobre la Festa per i 18 anni della Castagna : Roma – LA Castagna DI Vallerano DIVENTA MAGGIORENNE! Una grande festa per quattro week-end nel borgo della Tuscia viterbese. Si parte sabato 5 ottobre… Parte sabato 5 ottobre la diciottesima edizione della festa della Castagna di Vallerano che, per quattro fine settimana, fino al 3 novembre, animerà il borgo della Tuscia viterbese di molteplici eventi culturali e legati alla tradizione del celebre prodotto DOP del territorio. Tra ...

Festa dei Nonni - 2 ottobre 2019 : auguri frasi/ Come si festeggia nel resto del mondo? : Festa dei Nonni 2019, regali, poesie e pensieri di oggi 2 ottobre: le frasi di auguri per oggi e le curiosità più interessanti da tutto il mondo.

Expo - i giudici : “Sala colpevole di falso ma ha evitato il fallimento della maniFestazione” : Giuseppe Sala, ex commissario Expo e attuale sindaco di Milano, “deve essere ritenuto penalmente responsabile del reato ascrittogli, integrato sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo”. È uno dei passaggi delle motivazioni con cui i giudici lo scorso 5 luglio lo hanno condannato a sei mesi di reclusione, convertita in una multa da 45mila euro. Una pena inflitta per falso materiale ed ideologico per la retrodatazione ...

Festa Nonni : Coldiretti - 1 su 3 aiuta bilanci delle famiglie : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – In più di una famiglia su tre (37%) i Nonni aiutano il bilancio domestico e la loro presenza viene considerata positiva anche per il contributo affettivo e sociale che offrono ogni giorno. E’ quanto emerge da una rilevazione on line della Coldiretti (sul sito www.Coldiretti.it) in relazione alla Festa dei Nonni che in Italia riguarda circa 12 milioni di persone. La presenza di un pensionato in casa ...

Stefano Fassina ferito dopo la carica della polizia durante una maniFestazione : Stefano Fassina e alcuni esponenti sindacali sono rimasti ferito durante una manifestazione dei lavoratori di Roma Metropolitane a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine. Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha dato indicazione al capo della polizia Franco Gabrielli di “accertare quanto accaduto”. Il ministro chiede di “verificare se l’intervento delle forze di polizia presenti sia stato svolto in maniera corretta e senza ...

Domenica 6 ottobre torna Urban Nature - la Festa della biodiversità in città targata WWF : Ampliare la conoscenza sulla natura in citta` e promuovere la partecipazione attiva, aggregare e attivare la comunità per scoprire e curare le aree verdi di cui spesso ignoriamo anche l’esistenza, coinvolgere le tante realtà civiche impegnate nella gestione di aree verdi, parchi Urbani, orti sociali e giardini condivisi, con focus nelle 14 citta` metropolitane; individuare punti critici ed esperienze pilota sulla migliore gestione del verde e ...

Festa dell'Angelo Custode oggi a Ragusa : Si celebra oggi, mercoledì 2 ottobre, a Ragusa la Festa degli Angeli custodi. Messa solenne in c.so Vittorio Veneto

Roma Metropolitane - Fassina ferito durante maniFestazione. Lamorgese : “Accertare se l’intervento della polizia è stato corretto” : È rimasto ferito durante una manifestazione dei lavoratori di Roma Metropolitane. E il Viminale ha chiesto chiarimenti al capo della polizia. Rischia di diventare un vero e proprio caso quell di Stefano Fassina, il deputato di Liberi e Uguali rimasto ferito e trasportato dal 118 in ospedale in “codice rosso per dinamica“, a causa di un trauma da schiacciamento. Secondo quanto si è appreso, ai soccorritori avrebbe spiegato di essere ...

Viola Davis alla Festa del Cinema di Roma per un incontro col pubblico e il Premio alla Carriera : A pochi giorni dal debutto dell'ultima stagione della serie che l'ha portata a trionfare agli Emmy, Viola Davis alla Festa del Cinema di Roma riceverà il Premio alla Carriera per le sue straordinarie doti di interprete. L'attrice afroamericana sarà ospite della quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in scena all'Auditorium Parco della Musica dal 17 al 27 ottobre 2019. Il Direttore Artistico Antonio Monda e Laura Delli ...

Festa del cinema di Roma con La prima donna : La sera di lunedi' 14 ottobre la Festa del cinema entra nelle sale del Teatro dell'Opera di Roma, per l'anteprima mondiale de La prima donna