Fermo | studenti sotto choc da furia dell' immigrato | Abbiamo rischiato la vita

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Aurora Vigneancoradopo lache ha minacciato i passanti con un machete. "Per qualche attimo mi sono visto morto" È stato preso dopo due ore l'che, trae la frazione del Lido, vagava tra le auto con un machete urlando e minacciando di aggredire automobilisti e passanti. Da quanto si è appreso, si tratterebbe di un nigeriano di 38 anni, già noto alle forze'ordine, irregolare in Italia e destinatario di un provvedimento di espulsione. La cittadina è ancoraper l'accacuto. In particolare, a raccontare gli attimi di terrore sono glidel liceo Scientifico "Calzecchi Onesti". L'istituo si trova proprio di fronte al luogo'accaduto e così i ragazzi, uscendo da scuola, si sono trovati davanti il nordafricano che brandiva il machete urlando. "All'uscita da scuola ci siamo trovati di fronte ...

