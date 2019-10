Eurozona | per i prossimi 10 anni l’inflazione rischia di scomparire

L’ultima audizione di Draghi a Bruxelles : l’ Eurozona perde slancio - vanno “rivisitate” regole conti : La crescita dell'area euro "ha perso marcatamente slancio ", più di quanto ci si attendesse negli ultimi mesi, mentre i dati più recenti, come sul settore manifatturiero "non mostrano segnali convincenti di un rimbalzo nel breve termine", mentre i rischi restano orientati al ribasso. Questo il quadro descritto dal presidente uscente della Bce, Mario Draghi , nella sua ultima audizione al Parlamento europeo. Alla luce delle elevate incertezza che ...

Lagarde al Parlamento Ue nel giorno del voto : “Rischi per Eurozona nel breve termine. Bce ascolti la gente - non si faccia guidare dai mercati” : “Le sfide che giustificano l’attuale politica della Bce non sono sparite, l’economia dell’Eurozona affronta rischi nel breve termine collegati a fattori esterni, e l’inflazione resta persistentemente sotto l’obiettivo”. Christine Lagarde, prossima presidente della Bce, parla davanti al Parlamento Ue che oggi voterà sulla sua nomina. E si augura, dice, “di non dovere mai dire whatever it takes”, riferendosi ...