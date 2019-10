Eurogames | proposta di matrimonio dopo la gara di baci sott’acqua

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Luana Rosatodidurante la terza puntata degli: uno dei concorrenti della squadra italiana ha chiesto alla fidanzata di diventare sua moglie Colpo di scena nella puntata del 3 ottobre scorso degli: uno dei concorrenti della squadra dell’Italia si è inginocchiato davanti alla fidanzata per farle ladi. Tra giochi, divertimento e battute, la terza puntata deglicondotta da Ilary Blasi e Alvin è andata avanti all’insegna del sorriso, ma non è mancata una nota romantica. Direttamente dal Cinecittà World, le squadre inper questo nuovo appuntamento si sono trovate ad affrontare lo storico momento dei "". Come da regolamento, i concorrenti indevono cercare di segnare il record e battere gli avversari rimanendo più tempo sotto acquaando il compagno di squadra. Nessuno, però, fino al ...

