Erjona Sulejmani si prende la scena su Instagram

Erjona Sulejmani : "Tornare insieme a Dzemaili? Non se ne parla" - : Marco Gentile Erjona Sulejmani ha risposto ad alcune domande dei suoi ammiratori su Instagram: "Tornare con Dzemaili? Non mi piace essere recidiva e non credo nelle minestre riscaldate. Ci rispettiamo per il ruolo che abbiamo come genitori di Luan" Erjona Sulejmani è la ex moglie del centrocampista svizzero, di origini albanesi, Blerim Dzemaili oggi in forza al Bologna. La sexy modella è molto conosciuta sui social network dove vanta ...