Ergastolo | il ministro Bonafede | “Se la Cedu respinge il nostro ricorso ci saranno

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Ci sono quasi mille boss di Cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra che potrebbero presto far casua allo Stato italiano. Il motivo? La Grande Camera della Corte europea si esprimerà a breve sul “ostativo” che non prevede benefici per i condannati al carcere a vita per reati di mafia e di terrorismo senza una loro collaborazione con la giustizia. Un istituto giuridico che esiste solo in Italia – Paese segnato dalle associazioni criminali e dal terrorismo – e che è già stato bocciato una prima volta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Ad esprimere preoccupazione per l’esito dell’imminente giudizio di Strasburgo è stato oggi ildella Giustizia Alfonsoin un incontro coldegli Esteri Luigi Di Maio. Perse la Grande Camera dovesse reiterare il giudizio dellaciò avrebbe conseguenze sulle “politiche ...

