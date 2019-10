ErFaina attacca Tina Cipollari sui social di nuovo | Non mi sono mai permesso di

Fonte : blogo

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Game, set, match. Dopo lo scontro ravvicinato nello studio di Uomini e Donne, Er Faina torna adre, ma stavolta sui. "Voglio aggiungere due o tre cose alla puntata che è andata in onda di Uomini e Donne", ha detto Damiano su Instagram. Per poi aggiungere:"... perché hai tirato in mezzo tuo figlio? Perché? Te l'avevo detto che stavi a fa 'na cazzata. Ma ora l'ho capito perché l'hai fatto: non avevi una base seria su cuirmi, quindi hai dovuto tirare tu fuori tuo figlio (...) Non mimaidi dirgli 'figlio di pu**ana', anzi".sui(di): "Non mimaidi insultare tuo figlio, anzi..." 04 ottobre 2019 14:21.

