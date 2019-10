Enrico Letta a L' aria che tira | Attenzione a Matteo Renzi | così il governo non

Governo - Enrico Letta : “La lettera di Renzi è guerra. Conte e Zingaretti non facciano come me. Così non mangiano il panettone” : Giuseppe Conte? Non stia sereno. Il consiglio non richiesto al presidente del consiglio arriva dall’uomo per il quale era stato inventato quell’hasthag: Enrico Letta. Nel giorno in cui Matteo Renzi scrive al Corriere della Sera citando proprio il suo predecessore a Palazzo Chigi, l’ex premier interviene a L’Aria che Tira su La7 rivolgendosi a Conte e al segretario del Pd, Nicola Zingaretti. “Voglio dare un consiglio non ...

Vittorio Feltri e le voci sulla mossa di Enrico Letta : "Nessuna crisi di governo - M5s e Pd non hanno i voti" : "Gira una voce per cui Enrico Letta abbia consigliato al governo di tornare al voto per evitare che Matteo Renzi prenda tempo e ribalti la situazione a suo piacimento". Myrta Merlino chiede a Vittorio Feltri, ospite a L'Aria Che Tira, se questo scenario sia possibile. Le parole del direttore di Libe

Voto ai sedicenni - per Enrico Letta un’occasione storica : Enrico Letta, tornato recentemente nel Pd, ripropone una sua idea di un paio di anni fa, con la quale chiedeva una riforma della Costituzione che valorizzasse e rappresentasse le urgenze e le sensibilità dei giovani, garantendo loro il Voto a partire dai 16 anni. Nell’intervista rilasciata a Repubblica, l’ex Premier sottolinea come sia urgente che i ragazzi, così attivi nelle piazze e nei dibattiti, siano maggiormente rappresentati nelle ...

Lega-M5s - sì alla proposta di Enrico Letta sul voto ai 16enni : consenso trasversale : A porre la questione è stato Enrico Letta, che intervistato da Repubblica ha invocato una riforma costituzionale per permettere ai 16enni, al "popolo di Greta Thunberg", di votare. proposta peculiare e che però, incredibilmente, intercetta grande consenso. In primis da parte del M5s, da tempo a favo

Greta Thunberg - Enrico Letta : "Facciamo votare il suo popolo - i 16enni alle urne" : La confessione di Enrico Letta piove con una semplicità disarmante, a caratteri cubitali nel titolo di apertura di Repubblica di oggi, lunedì 30 settembre: "Facciamo votare i ragazzi di Greta", dice l'ex premier. Greta, ovviamente, è Greta Thunberg. E Letta spiega chiaro e tondo di volere una "rifor

L’appello di Enrico Letta al governo : “Entro un anno diamo il diritto di voto ai 16enni” : L'ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, rivolge un appello al Pd e alla maggioranza di governo per chiedere di approvare al più presto due misure: lo ius culturae e il diritto di voto ai sedicenni. Letta ritiene che questa riforma costituzionale sia urgente e sostiene che con questa maggioranza si possa approvare.Continua a leggere

Enrico Letta - chiede al nuovo governo lo Ius culturae e l’età di voto a 16 anni : “Bisogna pensare ai ragazzi” : Punta sui giovani Enrico Letta. L’ex premier e direttore dell’Istituto di Studi politici a Parigi in un’intervista a La Repubblica chiede al nuovo governo di riaprire il fascicolo Ius culturae e di abbassare l’età di voto a sedici anni: “Il mio lavoro sono i ragazzi, è a loro che bisogna pensare”. Proposte che l’ex premier giudica urgenti e facilmente approvabili in parlamento con questa maggioranza. ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 “scelta demenziale” attacco di Enrico Letta : Pensioni ultima ora: Quota 100 “scelta demenziale” attacco di Enrico Letta Pensioni ultima ora: l’ex premier Enrico Letta è stato negli ultimi anni poco presente nel dibattito pubblico italiano. Dopo l’avvicendamento a Palazzo Chigi con Matteo Renzi, Letta è tornato alla sua attività di professore universitario in Francia marcando una sorta di distanza dall’attività e dalla vita politica del nostro Paese. Pensioni ultima ...

Enrico Letta - la verità sulla fine del governo Lega-Cinque Stelle : "Ecco il giorno in cui è nata la crisi" : "Non so se fui io a convincere Conte, ma sono convinto che la svolta l'abbia fatta lui. A luglio, quando i 5 Stelle hanno dato a Ursula von der Leyen i voti per diventare presidente della Ue, Conte ha riportato l'Italia al centro della scena. Il governo con Salvini è finito quel giorno e il premier,

"Una scissione a freddo nel Pd non avrebbe senso" - dice Enrico Letta : Per Enrico Letta "una scissione a freddo" di Matteo Renzi dal Pd "non avrebbe senso, visto anche il modo intelligente e inclusivo in cui Zingaretti ha gestito questa fase": in un'intervista al Corriere della Sera, l'ex premier ha spiegato di non vedere "su cosa dovrebbe fare la scissione". "Invito tutti a lasciar perdere il politichese e a discutere dei problemi del Paese", ha aggiunto, "se il governo non dura è una catastrofe e vince ...

Renzi - fermati! Enrico Letta : "La scissione non avrebbe senso" : Alla scissione di Matteo Renzi dal Pd, Enrico Letta dice di non credere, ma dalle colonne del Corriere della Sera invita l’ex segretario ed ex premier a fermarsi. Tanto più che proprio Renzi ha giocato un ruolo attivo nella nascita dell’alleanza M5S-Pd che ora sostiene il Conte-bis.“Una scissione a freddo non avrebbe senso, visto anche il modo intelligente e inclusivo in cui Zingaretti ha gestito questa fase. Non ...

Migranti : Gasparri - ‘rispetto Enrico Letta ma sue proposte vanno respinte’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – ‘Ho rispetto per Enrico Letta ma le sue proposte sull’immigrazione vanno assolutamente respinte. Quando è stato alla guida del governo si avviò una politica dagli esiti catastrofici”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. “Lui -aggiunge- ricorda l’operazione Mare nostrum che importò in Italia decine e decine di migliaia di stranieri. Il disastro è ...

Giuseppe Conte - a sostituirlo ci penserà Enrico Giovannini : il braccio destro di Letta sostenuto da M5s : Nelle difficili trattative per l'accordo M5s-Pd, spuntano i primi nomi sui possibili premier. In pole c'è Enrico Giovannini, ex presidente dell'Istat ed ex ministro del Lavoro del governo Letta. Un nome che potrebbe compiacere anche i grillini, proprio per la lotta, da parte di Giovannini, alla pove

Totopremier - prende quota Enrico Giovannini : chi è l'ex ministro di Letta che piace al M5s : Romano, 62 anni, è un docente di statistica economica. Ma soprattutto è il candidato che potrebbe essere chiamato a guidare...