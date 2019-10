Domenica Live | anticipazioni puntata del 6 ottobre 2019 | tra gli ospiti Massimo Lopez

LIVE Equitazione - Finale Nations Cup 2019 in DIRETTA : Italia ottava! Gli azzurri Domenica si giocheranno il pass olimpico! Sfida a tre con Irlanda e Colombia per Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.55 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. 17.54 domenica, in virtù del piazzamento odierno, l’Italia partirà per prima e si giocherà il pass olimpico con Irlanda e Colombia. 17.51 Nove penalità per Lorenzo De Luca, l’Italia si salva per il rotto della cuffia chiudendo per 0″45 davanti alla ...

Domenica Live Eva Henger contro Lucas Peracchi sta allontanando mia figlia Mercedesz : Eva Henger è stata ospite a “Domenica Live” da Barbara D’Urso e fa chiarezza sul suo rapporto con la figlia Mercedesz, con la quale ci sono delle tensioni da qualche settimana per colpa del suo fidanzato Lucas. La Henger sostiene che il giovane non sia una figura positiva per la figlia e lancia anche pesanti accuse sul suo conto raccontando episodi molto scioccanti. Eva Henger sostiene che la figlia abbia una forma di dipendenda se…suale ...

Domenica Live Rosa Perrotta replica agli haters dopo l’attacco su social : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono stati ospiti insieme al loro bimbo a “Domenica Live”, la Perrotta ha raccontato di come il bimbo sia arrivato in modo quasi improvviso nella loro vita, ribadisce di aver avuto un parto difficile: «Dodo sarebbe dovuto nascere una settimana dopo quella in cui nato, ma dopo la visita di controllo il medico ha notato che stava diminuendo il liquido e per evitare che andasse in sofferenza hanno deciso di ...

Domenica Live - il dramma di Eva Henger : "Mia figlia pestata dal fidanzato - ma lo giustifica" : Barbara D'Urso ha ospitato nel suo salotto di Domenica Live, in onda su Canale 5 Domenica 29 settembre, la showgirl Eva Henger, che in queste settimane ha lanciato appelli disperati alla figlia Mercedesz. La Henger ha infatti ribadito in studio più volte di non riuscire ad avere contatti con la figl

Domenica Live - Eva Henger : “Mia figlia ha una dipendenza da Lucas Peracchi. Lui alza le mani su di lei e la plagia” : Eva Henger, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, ha mostrato la sua grande preoccupazione per la figlia Mercedesz. Il motivo? Non la vede e non la sente da mesi. La “causa”, secondo Eva, sarebbe il compagno della figlia Lucas Peracchi verso il quale Mercedesz avrebbe una sorta di dipendenza. “Tempo fa Mercedesz mi ha chiamato dicendomi che lui aveva alzato le mani e le aveva rotto il telefono, dopo 3 giorni ha detto ...

Eva Henger shock a Domenica Live : "Mercedesz psicologicamente plagiata. Lucas ha alzato le mani" : La showgirl lancia un appello nel salotto televisivo di Barbara D'Urso: "Salvate mia figlia da Lucas".

Ascolti TV | Domenica 29 settembre 2019. Imma Tataranni 20.1% - Live – Non è la D’Urso 11.9% - Fazio 8.2%-8.5% - Giletti 5.6% : Imma Tataranni - Vanessa Scalera Su Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.389.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 1.808.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha interessato 1.907.000 spettatori pari all’8.2% di share, mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla l’8.5% con 1.563.000 ...

Domenica Live - Rigau attacca Mara Venier e Barbara D'Urso lo zittisce : scintille in diretta : Nonostante la rivalità televisiva, tra Barbara D'Urso e Mara Venier l'affetto e la stima sono sincere. Tanto che nel corso dell'ultima puntata di Domenica Live, Carmelita ha parlato della collega di Rai 1, conduttrice di Domenica In. Lo ha fatto durante l'intervista a Javier Rigau, ex marito spagnol

Ascolti TV | Social Auditel 29 settembre 2019 : Live – Non è la D’Urso programma tv più twittato della Domenica sera : Social Auditel 29 settembre 2019: Live Non è la D'Urso il programma più twittato per tutta la serata supera nel trending topic l'esordio di Fazio su Rai 2 Live – Non è la D’Urso è ancora una volta il programma della domenica sera più seguito sui Social. In testa al trending topic l’hashtag ...

ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE/ Lui : 'in casa non conto più' - Domenica Live - : ROSA PERROTTA e PIETRO TARTAGLIONE presentano Dodo, il loro primo figlio. A Domenica Live il racconto del parto e di come gli haters…

Barbara d’Urso difende Mara Venier a Domenica Live : Domenica Live: Barbara d’Urso difende a spada tratta Mara Venier Barbara d’Urso e Mara Venier continuano a volersi bene. Nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live la conduttrice Mediaset ha menzionato la collega veneziana durante l’intervista a Javier Rigau, l’ex marito spagnolo di Gina Lollobrigida. Quest’ultima è stata ospite della zia Mara proprio la scorsa […] L'articolo Barbara d’Urso ...

Domenica Alive - Loredana Lecciso è Pretty Woman (video) : Nel corso dell'ultima puntata di 'Domenica Live' in onda, oggi, 29 settembre 2019, è partito ufficialmente 'Domenica Alive', lo speciale torneo, in cui, alcuni vip sono chiamati a reinterpretare alcuni musical e film famosi del passato. Ad inaugurare le danze, Loredana Lecciso che, per l'occasione, si è calata, nei panni di 'Pretty Woman', la pellicola del 1990, interpretata da Julia Roberts e Richard Gere.prosegui la letturaDomenica Alive, ...