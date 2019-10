Diritti lgbt e lavoro | l’uguaglianza in azienda passa dal colloquio

Fonte : wired

(Di venerdì 4 ottobre 2019) (foto: Getty Images) Il mondo delè tuttora un terreno accidentato per i lavoratori della comunità. Lato aziende, sono ancora poche le realtà che hanno sviluppato un’attenzione puntuale sul tema della diversity. Lato persone, ilcontinua a essere lo scoglio più grande, a causa di pregiudizie, ansie e impreparazione del reclutatore. La selezione “Ilè il primo momento della verità, durante il quale la persona comprende se l’sia o meno inclusiva”, precisa Andrea Notarnicola Cociani di Partner Newton, società di selezione del personale, a margine dell’eventoPeople at Work Business Forum, organizzato dall’associazione Parks, che riunisce aziende impegnate a valorizzare la comunitàal loro interno. “Oggi le persone sono più autentiche nel far sapere il proprio orientamento sessuale. Raccontano di sé anche sui social ...

pairsonnalitesF : Stigmabase | IT — Alessandra Aluigi, la prima assessora ai diritti Lgbt di Roma: «Discriminazione e bullismo le mie… - pairsonnalitesF : IT | #Stigmabase — Alessandra Aluigi, la prima assessora ai diritti Lgbt di Roma: «Discriminazione e bullismo le… - blueisak : bella raga ho scritto sul cv che credo nella lotta femminista e nei pari diritti per la comunità lgbt+ we're going… -