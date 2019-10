DIRETTA Malta Italia donne | risultato 0-0 | streaming video Rai | in campo | si gioca!

LIVE Malta-Italia 0-0 calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : punizione di Cernoia che si infrange sulla barriera : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40′ Malta in contropiede con Borg prova il tiro dalla fascia destra che si infrange sull’esterno della rete. 38′ punizione in posizione centrale di Cernoia che trova una deviazione che smorza la forza del pallone finendo debolmente sulle mani di Xuereb. 36′ Lancio di Galli per Giacinti che per poco non riesce a controllare il pallone per superare il portiere in ...

20′ Malta che si sta solo difendendo mentre le azzurre provano in tutti i modi di sbloccare la partita. 18′ Angolo per l'Italia, passaggio indietro per Galli che lascia partire un gran tiro di destro che chiama alla respinta il portiere di Malta. 16′ Giuliano dalla destra mette in mezzo per Giacinti che lascia a rimorchio per Galli che non trova la porta dal limite ...

11′ Malta che attraverso un contropiede riesce a trovare il tiro da fuori area con Theuma che non trova la porta. 9′ Italia che spinge per trovare il vantaggio, sbaglia la girata da dentro l'area di rigore Giancinti. 7′ Ancora Bergamaschi che dalla destra trova dei varchi dove attaccare, ma per errori di precisione manca il passaggio giusto. 5′ Discesa di ...

Inizia la partita! 17.25 Entrano in campo le squadre, tra poco inni nazionali. 17.20 Mancano solamente dieci minuti all'inizio della partita. 17.12 L'Italia nelle precedenti partite di qualificazione ha battuto l'Israele e la Georgia. 17.08 Il girone B di qualificazione recita al momento questa classifica: Danimarca, Bosnia e Italia a 6 punti, Israele, Georgia, e Malta a 0 punti.

17.20 Mancano solamente dieci minuti all'inizio della partita. 17.12 L'Italia nelle precedenti partite di qualificazione ha battuto l'Israele e la Georgia. 17.08 Il girone B di qualificazione recita al momento questa classifica: Danimarca, Bosnia e Italia a 6 punti, Israele, Georgia, e Malta a 0 punti. 17.00 A disposizione per le due squadre: Malta: Mifsud, Said, Carabott, Borg, E.Xuerreb, C. Xuereb, Turner. Italia: Linari, Greggi, Guagni, Rosucci, Sabatino, Girelli, Durante, Serturini, Boattin, Glionna, Cimini, Baldi.

17.08 Il girone B di qualificazione recita al momento questa classifica: Danimarca, Bosnia e Italia a 6 punti, Israele, Georgia, e Malta a 0 punti. 17.00 A disposizione per le due squadre: Malta: Mifsud, Said, Carabott, Borg, E.Xuerreb, C. Xuereb, Turner. Italia: Linari, Greggi, Guagni, Rosucci, Sabatino, Girelli, Durante, Serturini, Boattin, Glionna, Cimini, Baldi. 16.55 Ecco le formazioni ufficiali: Malta: Xuereb, Sciberras, S.Farrugia, Lipman, C.Zammit, Flask, Borg, S.Zammit, Theuma, Cuschieri, M.Farrugia. Italia: Giuliani, ...

17.00 A disposizione per le due squadre: Malta: Mifsud, Said, Carabott, Borg, E.Xuerreb, C. Xuereb, Turner. Italia: Linari, Greggi, Guagni, Rosucci, Sabatino, Girelli, Durante, Serturini, Boattin, Glionna, Cimini, Baldi. 16.55 Ecco le formazioni ufficiali: Malta: Xuereb, Sciberras, S.Farrugia, Lipman, C.Zammit, Flask, Borg, S.Zammit, Theuma, Cuschieri, M.Farrugia. Italia: Giuliani, ...