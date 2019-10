DIRETTA Argentina Italia | risultato finale 2-3 | | prima vittoria azzurra | volley

LIVE Italia-Argentina 3-2 volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : grande rimonta azzurra e successo al tie-break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia-Argentina 3-2! Grandissima rimonta da 0-2 per gli azzurri, che conquistano la prima vittoria in questa Coppa del Mondo! 15-10 MUROOOOOOOOOOOOOO!!! SBERTOLIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! L’ITALIA VINCEEEEEEEEEEEEEE!! 14-10 Parallela potente di Nelli. 4 match-point per gli azzurri. 13-10 Errore in battuta di Candellaro. 13-9 ANCORA LAVIA FIRMA L’ALLUNGO FORSE DECISIVO! 12-9 ...

8-7 al quinto: 8-7 Quanti regali argentini, errore al servizio di Martinez. 7-7 Balaso prende tutto, questa volta Cavuto è troppo tenero a rete e perde il contrasto. 7-6 Balaso ancora solido in difesa, Cavuto chiude uno scambio lungo. 6-6 In rete la battuta di Sanchez. 5-6 Loser riporta avanti i sud-americani. 5-5 Difesi gli attacchi di Nelli e Lavia, poi muro di Piano su Martinez. 4-5 Primo tempo di Ramos,

rimonta azzurra - ora il tie-break: 3-3 Altro mani fuori di Lima. 3-2 Grande difesa di Balaso, poi Lavia la mette a terra con un tocco morbido. 2-2 Altro errore al servizio per l'Argentina, questa volta con Lima. 1-2 Attacco complicato e mani fuori di Lima. 1-1 Esce la battuta di Loser. 0-1 Mani fuori di Palacios. 25-17 Errore in battuta di Martinez Franchi. L'Italia pareggia, 2-2! Si deciderà tutto al

Azzurri devastanti anche nel quarto set: 12-8: 14-8 Invasione azzurra a rete 14-7 La diagonale stretta di Polonsky da zona 2 14-6 Vincente la diagonale di Lavia da zona 4 13-6 Primo tempo di Loser 13-5 Primo tempo di Candellaro 12-5 Mano out di Palaciosda zona 4 12-4 La diagonale stretta di cavuto da zona 4. Adesso ci sono solo gli Azzurri in campo 11-4 Vincente il tocco di Nelli da zona 2 10-4 Neilli implacabile da seconda linea 9-4

Gli azzurri dominano il terzo set e accorciano le distanze: 25-12: 2-1 Mano out Martinez da zona 4 2-0 Muroooooooooooooooooooo Laviaaaaaaaaaaaaaaaa 1-0 Errore al servizio Argentina 25-12 La chiude Nelli con un bel diagonale da seconda linea! L'Italia domina e accorcia le distanze: 1-2 24-12 La pipe di Palacios 24-11 Cavuto non sbaglia da zona 4 23-11 Vincente il primo tempo di Candellaro 22-11 Servizio out Argentina 21-11 Errore al servizio Italia 21-10

Gli azzurri provano a scuotersi nel terzo set: 12-8: 18-9 Out l'attacco argentino a chiudere una lunga azione 17-9 Diagonale di nelli che si spegne all'incrocio delle righe da zona 2 16-9 Vincente Palacios da zona 4 16-8 Murooooooooooooo Russoooooooooooo 15-8 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Candellaroooooooooooo 14-8 Vincente la diagonale di Lavia da zona 4 dopo la bella difesa azzurra 13-8 Non passa Lima da zona 4 12-8 Aceeeeeeeeeeeee

Azzurri alla deriva nel secondo set: 17-25: 17-25 Mano out di Ramos in primo tempo e l'Argentina vince senza problemi il secondo set 17-24 Ace Palacios. Piove sul bagnato 17-23 Free ball Argentina 17-22 Il muro argentino su Nelli. Questo fa male 17-21 Il muro di Cavuto. Buono il suo ingresso 16-21 In rete il servizio dell'Argentina 15-21 Il primo tempo di Loser 15-20 Il pallonetto di Cavuto 14-20 Vincente la diagonale di

Non basta lo sprint finale agli azzurri nel primo set: 26-28: 26-28 ll muro di Palacios su Nelli e se ne va il primo set per una Italia troppo fragile 26-27 La free ball di Palacios. Ancora la ricezione 26-26 Mano out di Lima da seconda linea dopo la ricezione problematica degli argentini 26-25 Mano out di Nelli da zona 4 25-25 Vincente il diagonale di Palacios da zona 4 contro il muro a tre 25-24 Servizio out Argentina 24-24 Il primo tempo di Ramos

Azzurri subito in affanno in ricezione: 10-14: 14-18 Vincente Lima da seconda linea dopo il muro su Palacios 14-17 Tocco vincente in primo tempo di Russo 13-17 Il primo tempo di Ramos 13-16 Invasione Argentina a chiudere un'azione lunga e spettacolare 12-16 Ancora il primo tempo di Ramos. La differenza la sta facendo la ricezione, quasi sempre perfetta quella argentina, traballante quella azzurra. LIVEllo di battuta italiano

si parte a Fukuoka! C'è Antonov titolare: 5.28: Le squadre si schierano in campo. Sotto ossservazione la ricezione e il servizio azzurro. Serve di più rispetto alle prime uscite per essere competitivi 5.25: E' il momento degli inni nazionali 5.24: nel secondo match l'Argentina ha superato 3-1 la Tunisia, prendendosi qualche pausa nel match. Squadra ampiamente rinnovata quella biancoceleste che ha mostrato già ottime

azzurri - serve un cambio di marcia!: 5.18: Gli azzurri arrivano da due sconftte consecutive e provano ad invertire la marcia ma il compito si preannuncia duro perchè l'Argentina ha debuttato battendo nientemeno che i favoriti numero uno del torneo, gli Stati Uniti 5.16: Buongiorno agli appassionati di volley. Levataccia, questa mattina, per seguire la sfida dell'Italia che affronta l'Argentina nel terzo incontro

LIVE Francia-Argentina - Mondiali rugby 2019: Bleus e Pumas si giocano già una fetta del passaggio ai quarti di finale! 08.50 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Francia ed Argentina, match valido per la Pool C della Coppa del Mondo di rugby: a Tokyo, alle ore 09.15 italiane, scatterà per queste due Nazionali la rassegna iridata della palla ovale con uno scontro che si preannuncia importantissimo.

LIVE Francia-Argentina - Mondiali rugby 2019: sfida stellare già decisiva per la qualificazione. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Francia ed Argentina, match valido per la Pool C della Coppa del Mondo di rugby: a Tokyo, alle ore 09.15 italiane, scatterà per queste due Nazionali la rassegna iridata della palla ovale con uno scontro che si preannuncia importantissimo. Questo match, infatti, potrebbe essere già determinante

LIVE Argentina-Spagna basket - Finale Mondiali 2019: Luis Scola e Marc Gasol vogliono trainare i compagni all'oro iridato. 13:40 I percorsi delle due squadre: ARGENTINA Nel girone B batte Corea del Nord 95-69, Nigeria 94-81 e Russia 69-61. Nella seconda fase, girone I, supera Venezuela 87-67 e Polonia 91-65. Nei quarti elimina la Serbia 97-87, in semiFinale sconfigge la Francia 80-66. SPAGNA Nel girone C batte Tunisia 101-62, Porto Rico 73-63 e Iran 73-65. Nella seconda fase, girone J, supera Italia 67-60 e Serbia ...