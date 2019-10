Dio grande villain di Supernatural 15? “È stato il burattinaio di tutta la storia”

AdDio a Giorgio Squinzi - l’ex presidente di Confindustria che ha fatto grande la Mapei : Giorgio Squinzi, ex presidente di Confindustria dal 2012 al 2016 e a capo della Mapei, è morto all’età di 76 anni dopo una lunga malattia

Marchisio dà l’adDio al calcio giocato : l’annuncio in grande stile allo Stadium : Claudio Marchisio annuncia l’addio al calcio giocato, decisione a sorpresa per il calciatore ex Juventus che all’età di 33 anni appende gli scarpini al chiodo, il calciatore è reduce dall’esperienza poca fortunata in Russia, allo Zenit, la carriera del centrocampista è stata condizionata da tanti infortuni, per ultimo uno di qualche mese fa. Addio in grande stile per Marchisio che comunicherà la decisione nella giornata ...

Rdc all’ex Br condannata per l’omiciDio D’Antona - la moglie del giuslavorista : “Grande ingiustizia” : Federica Saraceni, l'ex Br condannata per l'omicidio del giuslavorista Massimo D'Antona è agli arresti domiciliari, ma per legge le spetta il reddito di cittadinanza. Olga D'Antona si sfoga a Radio Capital: "Ho provato un grande senso di ingiustizia. Non sempre quello che è legale è giusto. L'ingiustizia non la subisco io, ma la subiscono tutti i cittadini".Continua a leggere

Lele Mora : “Il tumore è grande - lungo 8 cm e profondo 5. Devo fare una terapia di 25 raDio - perché deve ridursi” : Lele Mora ha scoperto solo pochi giorni fa mentre stava facendo un’intervista di avere un tumore maligno e domenica sera ha deciso di parlarne in diretta a “Live – Non è la D’Urso“. “Tu mi sei stata vicina e sai, questo male che mi è arrivato per tanti dispiaceri – ha esordito l’ex agente dei vip rivolgendosi a Barbara D’Urso -, il carcere, dopo il carcere è morto mio papà, a cui ero ...

Rouen - dopo il grande incenDio nell’impianto chimico : Le fiamme sono state spente venerdì, ma l'emergenza non è ancora rientrata e ci sono preoccupazioni per l'inquinamento della zona e della Senna

"MeDioman" come Casalino : dal Grande Fratello alla politica : Francesco Gaiardelli, uno dei concorrenti della seconda edizione del reality, sarà consulente in ambito turistico per il...

“MeDioman” : dal Grande Fratello alla politica. Francesco Gagliardelli “arruolato” dalla Lega in Piemonte : Medioman si dà alla politica. Non il personaggio inventato magistralmente da Fabio De Luigi, ma il vero, unico ed originale Medioman della casa del Grande Fratello. Francesco Gagliardelli, tra i finalisti del reality nella seconda edizione del GF 2001/2002, è stato arruolato dalla giunta regionale leghista del Piemonte. È stato Alberto Preioni, capogruppo del Carroccio in consiglio regionale, a firmare un contratto di collaborazione a ...

Grande Fratello - "MeDioman" Francesco Gaiardelli oggi è un pezzo grosso della Lega : Francesco Maria Gaiardelli, lo ricordate? Lo chiamavano Medioman ai tempi del Grande Fratello del 2001 per la sua faccia da uomo comune e i modi schivi. Persino Fabio De Luigi gli aveva regalato una parodia, era l'idolo della Gialappas. L'ex concorrente del reality show approda in politica. Si legge

RaDio Kiss Kiss Napoli – Maifredi : “Il Napoli non può prendere gol del genere - una grande squadra…” : Gigi Maifredi, allenatore ai microfoni di Radio Kiss Kiss della sconfitta del Napoli contro il Cagliari: “Se il Napoli giocasse mille partite contro il Cagliari non credo ne perderebbe più di 3, il calcio è bello perchè non è una scelta esatta. I napoletani non dovrebbero tanto ragionare sui gol sbagliati ma su come è stato preso il gol. I giocatori del Napoli devono mettersi in testa che la grande squadra, anche quando la partita è ...

È in corso un grande incenDio in un impianto chimico di Rouen - nel nord della Francia : Dalle 3 di questa notte a Rouen, nel nord della Francia, c’è un grande incendio in un impianto dell’azienda chimica Lubrizol. Intorno all’edificio è stato istituito un perimetro di sicurezza dal diametro di circa 500 metri e al momento sono

Microsoft svela i dettagli dell'X019 - il "più grande" episoDio di Inside Xbox : Ancora una volta, Microsoft porterà in una location selezionata il suo show che celebra tutto ciò che riguarda Xbox.Durante l'Inside Xbox di ieri, la società ha rivelato i dettagli sul suo prossimo evento X019, che si svolgerà a Londra dal 14 al 16 novembre alla Copper Box Arena. I biglietti dovrebbero essere messi in vendita la prossima settimana, il primo ottobre.Microsoft trasmetterà l'X019 online, così i fan potranno sintonizzarsi e unirsi ...

C’è un grande incenDio a Sarno - in provincia di Salerno : molte persone sono state costrette a lasciare le loro case : Nella notte tra venerdì e sabato si è sviluppato un incendio sul monte Saretto di Sarno, comune di circa 30mila abitanti in provincia di Salerno (Campania): i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a spegnerlo e il sindaco, Giuseppe

Come funziona un grande stuDio di effetti speciali : Negli ultimi anni, le produzioni cinematografiche (ma anche il mondo del gaming) ci hanno abituato sempre meglio dal punto di vista degli effetti visivi. Ma se è spettacolare quanto vediamo sul grande schermo, non lo è meno il lavoro di designer e filmmaker che lavorano per creare mondi ed esperienze inediti per il grande pubblico. A pellicole Come Iron Man, Tron: Legacy, Prometheus ha lavorato negli anni scorsi lo studio californiano Prologue, ...

Larian StuDios e la grande - folle rapina a Valve per il cross save di Divinity Original Sin 2 : Il supporto al cross save tra le versioni Steam e Switch di Divinity Original Sin 2 è stato presentato come una chicca davvero notevole e come un traguardo da celebrare sia per i giocatori che per l'industria. E quale miglior modo per farlo se non un folle video che vuole reinterpretare una storia assolutamente vera?Ecco quindi un imperdibile video che ricrea la rapina che Larian Studios ha portato a termine all'interno degli studi di Valve con ...