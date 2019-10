Diletta Pagliano incinta Ho superato una grave infezione ossea | non è stato

“Gravidanza dura - una pericolosa infezione”. Uomini e Donne - ansia per Diletta Pagliano. Cosa sta succedendo : Poche come Diletta Pagliano hanno saputo catalizzare l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne. La sua storia con Leonardo Greco aveva fatto sognare. Insieme infatti erano riusciti ad appassionare l’intero pubblico di Canale 5 con la loro storia d’amore, arrivata poi al capolinea in maniera a tratti inaspettata. Diletta Pagliano sembrava smarrita poi ha ritrovato, in seguito, la serenità e l’amore a fianco di Alessandro. Una storia bellissima ...