Diego Costa condannato | guai con il fisco per il calciatore dell’Atletico Madrid

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Problemi fuori dal campo per l'attaccante, ildell'Atleticoè stato infatti dichiarato colpevole di un reato fiscale di 1,1 milioni di euro e ha riconosciuto i fatti a lui imputati dall'Agenzia delle Entrata, è quanto riportato dal Mundo Deportivo. Iloltre a risarcire la cifra ha accettato una pena detentiva di 6 mesi che potranno essere sostituiti da una multa di 600mila euro, nel dettaglio i fatti risalgono al 2014 quando ilaveva firmato un contratto da 800mila euro con lo sponsor non pagando il dovuto con il. In quell'annoaveva trasferito la residenza in Inghilterra ma nei sei mesi precedenti era residente in Spagna.

