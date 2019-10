Di Maio presenta il decreto rimpatri sicuri entro 4 mesi Non urliamo ma facciamo i

Migranti - Di Maio presenta decreto sui rimpatri : “Siamo all’anno zero - meccanismi non sono stati implementati negli ultimi 14 mesi” : “Sui rimpatri siamo all’anno zero, le cifre sono stazionarie. I meccanismi di rimpatrio non sono stati implementati negli ultimi 14 mesi, anche se ci sono stati miglioramenti”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, presentando il nuovo decreto del governo in materia migratoria nel corso di una conferenza stampa alla Farnesina con il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Si tratta “di un primo step” ha ...

Migranti - Di Maio presenta decreto rimpatri : “Si faranno in 4 mesi - norma non urla ma fa fatti” : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, presenta il decreto rimpatri sicuri, una norma "che non urla, ma che fa i fatti". Il capo politico del M5s fornisce la lista dei 13 Paesi con cui l'Italia dovrebbe procedere per rimpatri più veloci che dovrebbero richiedere, secondo quanto spiega Di Maio, solo quattro mesi e non più due anni.Continua a leggere

Affidi illeciti - il sindaco Pd di Bibbiano presenta querela : tra i denunciati anche Di Maio : Andrea Carletti, attualmente sospeso e ai domiciliari va all'attacco e segnala 147 fra post e mail dal contenuto ritenuto offensivo nei suoi confronti. Tra questi anche uno dell'allora vicepremier

Governo - Di Maio presenta i nuovi 20 punti del programma : lavoro e investimenti al Sud : I punti programmatici del possibile nuovo Governo Conte-bis sono passati da 10 a 20. Nelle ultime ore, infatti, il leader politico del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, ha consegnato a Giuseppe Conte - premier incaricato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - un documento contenente le linee programmatiche fondamentali per dare vita al nuovo esecutivo. Tra questi, la priorità va certamente alla riduzione del numero dei ...

Governo - Di Maio presenta i punti sull’ambiente : “Chiudere centrali a carbone - no a inceneritori e stop a trivellazioni petrolifere in mare” : “L’ambiente non è uno slogan e nemmeno un like ai posti di Greta Thunberg. E allora diciamo che chiudiamo le centrali a carbone entro il 2025, no a nuovi inceneritori e via alla dismissione degli esistenti. Infine, stop alle trivellazioni petrolifere in mare”. Dopo le consultazione col presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, ha affrontato il tema della difesa ...

Crisi di governo - il documento in 20 punti presentato da Luigi Di Maio al premier Conte : L'articolo Crisi di governo, il documento in 20 punti presentato da Luigi Di Maio al premier Conte proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crisi di governo - la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini : «Intesa Renzi-Di Maio? Pericolo per la democrazia». M5S : fake news - giullare : La presidente del Senato Casellati ha convocato i capigruppo per lunedì alle ore 16 «Troppi no fanno male all’Italia» dice il partito di Salvini.