Destiny 2 | Ombre dal Profondo | annunciato l' orario di inizio del primo raid Giardino

Alle 16 in diretta con Destiny 2 : esploriamo Ombre dal Profondo : Tornano anche questo pomeriggio le dirette di Eurogamer.it e, questa, volta, ci soffermeremo su Destiny 2 di Bungie.Come saprete, lo sparatutto ha da poco ricevuto la sua espansione Ombre dal Profondo, è arrivato in versione free-to-play ed è sbarcato ufficialmente anche su Steam.In compagnia di Manuel Santangelo, oggi pomeriggio Alle ore 16 esploreremo proprio l'espansione ricca di contenuti Ombre dal Profondo, recensita sulle nostre ...

Destiny 2 : Ombre dal Profondo tra server offline e una inaspettata manutenzione straordinaria : Destiny 2 Shadowkeep è finalmente disponibile e il gioco viene rilanciato come titolo parzialmente free-to-play su console e Steam. Sfortunatamente, i problemi dei server segnalati hanno costretto lo sviluppatore Bungie a portare offline Destiny 2 e il suo predecessore per una manutenzione di emergenza, come avrete notato.Destiny 2 è in seguito tornato online, dopo la manutenzione programmata, ma in molti si sono trovati incapaci di giocare, con ...

Destiny 2 : Ombre dal Profondo - recensione : Il 2019 è stato senza dubbio un anno movimentato in casa Bungie, tra la scissione con Activision e l'acquisizione della totale indipendenza, si sono spalancate le porte a molteplici possibili scenari. Senza entrare nel merito però di questa decisione, quel che è chiaro è che lo studio americano dovrà prendere importanti decisioni, ma lo potrà fare con la consapevolezza che sono frutto soltanto del proprio volere.E a dirla tutta, con fermezza, ha ...

Destiny 2 : i giocatori potrebbero dover eliminare i propri personaggi all'avvio di Ombre dal Profondo e Nuova Luce : Mancano ormai pochissime ore all'avvio di Ombre dal Profondo, la Nuova espansione di Destiny 2 e di Nuova Luce, la sua versione free-to-play e Bungie ha stilato una serie di problemi che potrebbero incontrare i giocatori.Attraverso un thread postato su Twitter, Bungie ha elencato una serie di problemi noti e un paio di stranezze che alcuni giocatori potrebbero dover a che fare. Tra questi ve n'è uno in particolare che merita molta attenzione, ...

Destiny 2 : Ombre dal Profondo ci ricorda che la Luna ci aspetta nel trailer di lancio : Bungie ha pubblicato il trailer di lancio di Destiny 2: Ombre dal Profondo per la gioia dei milioni di fan di Destiny 2 che giocano su PlayStation 4, Xbox One and PC (Steam). Ecco il breve comunicato che accompagna il debutto del trailer:Mentre gli eroi dell'Ultima Città sicura rivolgevano le proprie attenzioni ai confini della nostra galassia, nuovi incubi sono emersi dalle Ombre della superficie Lunare. Torna sulla Luna. Avventurati nelle ...

Destiny 2 - Ombre dal Profondo in un nuovo video diario che ci porta sulla Luna e oltre : Bungie ha pubblicato un aggiornato diario degli sviluppatori che ci consente di dare un'occhiata ai lavori in corso del team che si prepara per i grandi cambiamenti in arrivo per Destiny 2 dal 1 ottobre.Il video diario si intitola "La Luna e oltre". Nel filmato il team di sviluppo condivide notizie di prima mano sulla nuova espansione, Ombre dal Profondo, il prossimo anno del contenuto stagionale e sulla filosofia PvP."Siamo qui per costruire ...

Destiny 2 si prepara all'arrivo di Ombre dal Profondo ecco la roadmap della Stagione dell'Intramontabile : Bungie ha delineato la roadmap in arrivo con la nuova espansione di Destiny 2, Ombre dal Profondo. Quando il nuovo contenuto arriverà all'interno del gioco il prossimo mese, porterà con sé anche una serie di esclusive attività che avranno inizio con la Stagione dell'Intramontabile.Ogni Stagione avrà una durata di circa tre mesi: la prima sarà a titolo gratuito, contenuta infatti nell'espansione. La tabella di marcia pubblicata da Bungie si ...

Uscita di Destiny 2 Ombre dal Profondo senza più segreti : svelata la roadmap dei contenuti : Il futuro di Bungie fa rima con Destiny 2 Ombre dal Profondo. Dopo la prematura separazione da Activision, la software house americana punta infatti ancora sul suo shooter massivo da vivere online al fianco di amici e compagni di clan. E lo fa con una nuova e promettente espansione - Ombre dal Profondo, per l'appunto, denominata Shadowkeep in lingua originale. Il DLC, disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One da martedì 1 ottobre 2019, ...

Destiny 2 Ombre dal Profondo vedrà l'arrivo di Pass Stagionali simili a quelli di Fortnite : Attraverso un nuovo post sul blog ufficiale di Destiny 2, il director Luke Smith, ha svelato le nuove meccaniche presenti con l'arrivo di Ombre dal Profondo, la nuova espansione che sancisce l'inizio dell'Anno 3.Il terzo anno comprenderà quattro nuove stagioni di contenuto, rispetto al precedente che ne aveva solo tre; ma la parte più interessante è l'arrivo dei Pass Stagionali. Chi vuole sarà in grado di acquistare per 10 euro un Pass che ...

Gamescom 2019 : Destiny 2 - in arrivo le "mosse finali" e molto altro con l'espansione Ombre dal Profondo : Durante l'Inside Xbox Bungie ha parlato di alcune delle nuove feature in arrivo su Destiny 2 con l'espansione Ombre dal Profondo.Innanzitutto le tre classi presenti nel gioco avranno una nuova "mossa finale" unica che consentirà di dare il colpo di grazia ai nemici. Nel filmato andato in onda durante l'intervista vengono mostrati i tre tipi di mosse nel gioco, utilizzabili anche con gli altri giocatori durante una partita.Oltre a questo abbiamo ...