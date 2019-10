Del contratto a vita di Ancelotti non si parla più | il Napoli non vuole lasciare la

Ciclismo – Rohan Dennis non è più un ciclista Della Bahrain-Merida : ufficializzata la rescissione Del contratto : Rohan Dennis non è più un ciclista della Bahrain-Merida a partire dallo scorso 13 settembre: il team ha ufficializzato la notizia dopo il Mondiale Il futuro di Rohan Dennis è più incerto che mai. Dopo gli screzi avuti al Tour de France 2019, complice il particolare ritiro prima della cronometro individuale nella quale era favorito, Rohan Dennis sembrava sempre più lontano dalla Bahrain-Merida. Quella che era una semplice sensazione si è ...

NBA – Spoelstra-Miami Heat - una storia senza fine : rinnovato il contratto Del coach fino alla stagione 2024/25 : Spoelstra rinnova con i Miami Heat: sarà allenatore della squadra delle Florida fino alla stagione 2024/25 La storia d’amore tra Erik Spoelstra e i Miami Heat non è destinata a terminare: il coach della squadra della Florida, in panchina dal 2008, ha rinnovato il suo contratto fino al termine della stagione 2024/25, come annunciato da Espn. Spoelstra, con le sue 17 (dopo la stagione 2024/25) stagioni da capo allenatore degli Heat, è ...

Contratto Del Comparto Sanitario - corso formativo a Ragusa : Si è svolta alla Camera del Lavoro di Ragusa una giornata di formazione e di confronto incentrata sul Contratto del Comparto Sanitario

Autostrade - salta il rinnovo Del contratto : sciopero il 13 e 14 ottobre : I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl hanno proclamato lo sciopero dopo lo stop alla trattativa sul...

Gig economy - indagine Inapp : in Italia lavoratori Delle piattaforme sono più di 210mila. E il 42% è senza contratto : Oltre 210mila lavoratori, il 42% dei quali senza contratto. Mentre solo il 2,9% ha il “privilegio” di un contratto cococo. sono i risultati di un censimento dell’Inapp (ex Isfol) sui gig worker Italiani, cioè coloro che fanno un “lavoretto” intermediato da una piattaforma. Non solo rider che portano i pasti a domicilio ma anche autisti Uber, free lance nel campo dell’informatica, baby sitter e colf a giornata, ...

Locazioni : il contratto non registrato stipulato prima Del 2005 è perfettamente valido : La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla validità dei contratti di locazione non debitamente registrati specificando la portata della norma contenuta nell' articolo 1, comma 346, della Legge n° 311/2004, cosiddetta Legge Finanziaria 2005. In estrema sintesi, i giudici hanno chiarito che tale disposizione si applica solo ed esclusivamente ai contratti di locazione stipulati dopo la sua entrata in vigore. Questo, quanto stabilito in ...

Ha contratto debiti e decide di vendere le ceneri Della moglie su e-bay per poter rientrare : Questa vicenda è accaduta a Byron Bay, a nord di Sidney dove un uomo di 45 anni, Ashely Mackinnon ha speso tantissimi soldi per poter curare la moglie. La donna infatti si era ammalata di cancro e il marito, per farla curare, l’aveva trasferita dall’Australia all’America perché solo lì era disponibile una cura che non c’era altrove. Per poterla curare al meglio in America, però, aveva speso circa 60.000,00 euro e aveva bisogno di ...

Domanda di risoluzione Del contratto di locazione e prescrizione del canone : Cassazione 16.7.2019 n 18948 l'interpretazione della Domanda giudiziale, al fine di stabilirne l'idoneità a costituire atto interruttivo della prescrizione di un determinato diritto (nel caso specifico non oggetto del giudizio), non involgendo l'accertamento di un vizio in procedendo, costituisce attività riservata al giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione.Continua a leggere

Energia - c’è l’intesa per il rinnovo Del contratto : aumento di 120 euro per 40.000 lavoratori : La battaglia continuava da 9 mesi e aveva visto anche uno sciopero nazionale di 8 ore. Interessate 34 imprese tra cui Gruppo Eni, Snam Rete Gas, Saipem, Esso, Lukoil e Saras

Ciclismo – Roglic feDelissimo : rinnovato il contratto con la Jumbo Visma per i prossimi 4 anni : Roglic prolunga il suo contratto con la Jumbo Visma per altre quattro stagioni Arriva dalla seconda ed ultima giornata di riposo della Vuelta di Spagna la notizia del rinnovo del contratto di Primoz Roglic. Il 29enne sloveno, che attualmente indossa la maglia rossa, ha deciso di prolungare il suo contratto con la Jumbo Visma per altri lunghi 4 anni. “Mi piace il modo in cui questa squadra lavora, mi diverto a farne parte. Insieme ...

Leo Messi - contratto a vita per scongiurare la famigerata clausola : l'idea Del Barcellona : Leo Messi potrebbe rinnovare con il Barcellona a vita. Il futuro della Pulce in blaugrana è al centro delle discussioni degli ultimi giorni, dopo che il presidente Josep Maria Bartomeu ha confermato l’esistenza di una clausola che potrebbe permettere al giocatore di lasciare il club al termine di og

Football Leaks svela i dettagli Del contratto CR7-Nike : contratto Cristiano Ronaldo Nike – Un contratto di sponsorizzazione del valore di 162 milioni di euro in 10 anni. E’ quello firmato da Cristiano Ronaldo con il colosso dell’abbigliamento sportivo americano Nike. Lo rivela in un’anteprima il settimanale tedesco “Der Spiegel”, basandosi sui nuovi documenti portati alla luce da “Football Leaks”. Il contratto firmato dal […] L'articolo Football Leaks svela i dettagli ...

Cascata d’oro su Cristiano Ronaldo - il contratto con la Nike è pazzesco : le indiscrezioni Della stampa tedesca : Il giocatore portoghese incasserà fino al 2026 ben 162 milioni di euro, cifra che raggiungerà solo se continuerà a giocare per club di ‘categoria A’ Un contratto faraonico, svelato dalla rivista tedesca Der Spiegel dopo aver messo le mani sui documenti di Football Leaks. Cristiano Ronaldo guadagnerà dalla Nike ben 162 milioni fino al 2026, ovvero quella che dovrebbe essere la scadenza dell’accordo di sponsorizzazione con ...

Rida : stop a attacchi - nessuna violazione Del contratto : Roma – “La Rida Ambiente non puo’ essere presa a pretesto per giustificare le difficolta’ nella programmazione del ciclo rifiuti nel Lazio. A dispetto delle spesso scomposte dichiarazioni di alcuni dirigenti di Ama, la Rida Ambiente non e’ mai venuta meno ai propri doveri contrattuali. Questa azienda ha sempre fatto il proprio dovere in tutte le ‘emergenze’ di questi anni e continua a farlo, quindi, ...