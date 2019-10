Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “La penalizzazione di un Paese come l’Italia è comunque ingiustificata, ma non si può non dire che l’amministrazione Trump abbia avuto un occhio di riguardo verso il nostro Paese, che non l’abbia avuto rispetto a Francia e Spagna. Sono stati salvati vino e olio d’oliva italiani, mentre sono stati inseriti isugli analoghirispettivamente francesi e spagnoli”. Ad affermarlo all’Adnkronos è Luigi, coordinatore di Filiera Italia, commentando la lista deieuropei che saranno colpiti daidel 25% a partire dal 18 ottobre. “Rispetto alla possibilità di colpire il 50% del nostro export agroalimentare, – osserva– icolpiti rappresentano il 9% del valore dei 4,2 miliardi esportati. Spiace però l’imposizione di...

TV7Benevento : Dazi: Scordamaglia, 'colpiti 9% prodotti agroalimentari, negoziare con Usa'... - arcangeloroc : RT @Agenzia_Italia: 'I #dazi Usa ci colpiscono nei prodotti più taroccati' Intervista al coordinatore di #FilieraItalia, Luigi Scordamaglia… - simonabonafe : RT @Radio1Rai: Alle 7.35 a @radioanchio: #dazi, quali riflessi sulle nostre esportazioni? Poi #Sinodo per l’#Amazzonia convocato da #PapaF… -