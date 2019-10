Daniele Dal Moro | ex del GF | si racconta su IG | ' La vita mi ha cambiato'

Daniele Dal Moro fiume in piena dopo Martina : “Non sono questo - ho perso la luce” : Grande Fratello, lo sfogo di Daniele Dal Moro dopo Martina Nasoni Daniele Dal Moro è costantemente sotto attacco sin dalla fine del Grande Fratello 16 perché la sua frequentazione con Martina Nasoni ha catturato l’attenzione di molti, e un carattere come quello del gieffino non poteva che far discutere; non per niente dopo le varie […] L'articolo Daniele Dal Moro fiume in piena dopo Martina: “Non sono questo, ho perso la ...

Un passo dal cielo 5 con Daniele Liotti : trama - cast e anticipazioni quarta puntata : Si intitola Il gigante e il bambino l’episodio della quarta puntata di Un passo dal cielo 5 in onda giovedì 3 ottobre alle 21.25 su Rai 1. quarta serata, “Il gigante e il bambino”: anticipazioni del 3 ottobre 2019 La violenta aggressione di un maestro di sci mette Valeria in una posizione scomoda, costringendo Vincenzo a decidere se procedere contro di lei e a fare anche chiarezza sui suoi sentimenti. Intanto le indagini ...

L’Istituto Poligrafico e la Zecca dello Stato lanciano i francobolli di Lucio Dalla - Giorgio Gaber e Pino Daniele (foto) : Sul sito ufficiale di Poste Italiane si comunica che sono stati emessi i francobolli di Lucio Dalla, Giorgio Gaber e Pino Daniele ad opera dell'Istituto Poligrafico e della Zecca dello Stato. L'iniziativa fa parte della collezione Le Eccellenze Italiane dello Spettacolo, un'iniziativa nata per celebrare i cantautori italiani. I francobolli ritraggono il volto dei tre artisti circoscritti in un vinile stilizzato, e le tre effigi sono state ...

Daniele Dal Moro furioso con gli hater : Martina? Non devo avere per forza una donna : Dopo aver animato la sedicesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d'Urso, l'ex gieffino Daniele Dal Moro è tornato al centro del gossip ed appare sempre più lontano dalla sua ex coinquilina, Martina Nasoni. Recentemente i due ex concorrenti del Grande Fratello avevano tra loro avuto un forte scontro in rete, a seguito di un sondaggio social indetto da Daniele, che su Instagram - tra le opzioni del suo gioco - chiedeva agli utenti ...

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro : è scattato di nuovo l’amore? : Martina Nasoni cerca Daniele Dal Moro: il nuovo riavvicinamento Martina Nasoni in queste ore avrebbe tentato un nuovo riavvicinamento con Daniele Dal Moro. I due ex gieffini hanno ammesso di recente di essere stati insieme nelle settimane successive al Grande Fratello ma di essersi divisi poi per tutta l’estate. A settembre ci sarebbe stato un ritorno di fiamma tra i due che si sarebbe consumato in breve tempo. Ad oggi, Martina Nasoni e ...

Guendalina Canessa - Daniele Interrante sbotta : “Espone nostra figlia!” : Daniele Interrante rimprovera Guendalina Canessa: la lettera a Pomeriggio 5 Guendalina Canessa è stata una degli ospiti del talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio Cinque. Barbara d’Urso ha invitato la concorrente del GF non solo per parlare dei cattivi genitori, ma anche per farle ascoltare una lettera che il suo ex marito Daniele Interrante le ha scritto. Daniele ha precisato che lui e la Canessa vanno d’accordo su tutto, ...

Daniele Dal Moro - Valentina Vignali choc : “Ero attaccata morbosamente” : Valentina Vignali dopo il GF fa un’ammissione su Daniele Dal Moro Daniele Dal Moro e Valentina Vignali, nel periodo passato nella casa del Grande Fratello, hanno legato molto. Un legame che ha fatto pensare ai più maliziosi a qualcosa di più di una semplice amicizia, tanto che anche il fidanzato di lei si è molto arrabbiato. Proprio su tutta questa faccenda il giornalista di Lei ha voluto chiederle delucidazioni. E a quel punto Valentina ...

Un passo dal cielo 5 con Daniele Liotti : trama - cast e anticipazioni terza puntata : terza serata, “Ferite profonde”: anticipazioni del 26 settembre 2019 Il tentato omicidio di Adriana innesca una reazione a catena tra i nostri protagonisti e solleva alcuni sospetti sui Moser, che forse nascondono qualcosa dietro la loro facciata da famiglia perfetta. Nel frattempo Neri e Emma uniscono le forze nella ricerca del figlio perduto di Francesco, ma l’improvvisa uscita dal carcere del Maestro Albert Kroess, getta un’ombra sul loro ...

