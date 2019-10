Cry For Me è il nuovo singolo di Camila Cabello | con un riff ripreso da Jimi Hendrix

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Ildiè Cry For Me, che dopo Liar regala una nuova anticipazione all'album Romance, in prossima uscita. Come racconta la stessa cantautrice sui social, ilbrano è uno sfogo sentimentale di chi vede il proprio ex partner divertirsi, andare avanti e ritrovare la felicità dopo la fine di una relazione. Il titolo originario era I'm Pissed Off You're Happy, e il testo risale a quandoaveva 16 anni. Oggi Cry For Me si presenta con un brano power-pop e trascinante, e nell'arrangiamento troviamo qualcosa di familiare: ricordate la canzone che ascoltavamo nei titoli di apertura di The Young Pope? Si trattava di Watchtower ed era opera di Devlin e Ed Sheeran, un brano realizzato dal remix di All Along The Watchtower di, scritta originariamente da Bob Dylan. Quel che troviamo ...

mangio_oreo : Ho ascoltato Cry For Me ed ho avuto la conferma. Camila non sa proprio cosa significa fare una brutta canzone #CryForMeOutNow #CryForMe - eeucatastrophe : RT @proudofmila: camila con “cry for me” ha centrato il punto è assurdo cazzo non mi delude proprio mai girl i feel the connection - proudofmila : camila con “cry for me” ha centrato il punto è assurdo cazzo non mi delude proprio mai girl i feel the connection -