Coutinho | il Bayern penserebbe di tenerlo | in estate il Barça lo avrebbe offerto alla Juve

Bayern Monaco - Berti Vogts distrugge Coutinho : “non è un fenomeno - ma un giocatore che faceva la riserva” : L’ex ct della Germania non ha avuto remore nel definire il nuovo acquisto del Barcellona come una riserva L’arrivo di Philippe Coutinho al Bayern Monaco ha spaccato gli addetti ai lavori, tra coloro che hanno espresso il proprio entusiasmo per l’arrivo del brasiliano e quelli scettici circa le sue qualità. AFP/LaPresse Di questa seconda categoria fa parte Berti Vogts, ex ct della Germania ed ex difensore della nazionale ...

Ufficiale : Coutinho al Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto (Video) : È’ Ufficiale la cessione di Philippe Coutinho dal Barcellona al Bayern Monaco. Il club blaugrana in una nota ha specificato i termini dell’affare: il brasiliano va in prestito in Germania per 8,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 120 milioni di euro. I bavaresi pagheranno anche l’ingaggio del giocatore, che guadagna circa 12 milioni netti a stagione. È in corso la conferenza stampa di presentazione di Phillipe ...

“Non vedo l’ora di iniziare” - le prima parole di Phillipe Coutinho al Bayern Monaco (Video) : È in corso la conferenza stampa di presentazione di Phillipe Coutinho al Bayern Monaco. “Sono molto felice di essere qui!” Sono state le sue prime parole. “Per me è una nuova sfida in un nuovo paese in uno dei migliori club d’Europa. Non vedo l’ora di iniziare. Come il Bayern, ho grandi ambizioni e sono convinto di poterle realizzare insieme ai miei nuovi compagni di squadra” Ha continuato Coutinho. Presente ...

Coutinho al Bayern Monaco - la sorpresa del Barcellona : domino Neymar - un terremoto : Svolta inattesa nella trattativa messa in piedi da Psg e Barcellona per il trasferimento di Neymar. Ieri sembrava che alla fine i francesi avessero accettato di inserire nell' operazione delle contropartite. Per "Sport" la trattativa sarebbe andata in porto a breve, però i parigini non intendevano f

