Costanza Caracciolo : età - altezza - peso - fidanzato e figli : Costanza Caracciolo è conosciuta dal pubblico italiano per essere stata la velina bionda di Striscia la Notizia insieme a Federica Nargi, compagna del calciatore Alessandro Matri. Fin da piccola ha studiato danza, nell’estate 2008 ha partecipato al programma Veline, ha vinto la finalissima del 18 settembre in coppia con Federica Nargi. Le due showgirl sono state le veline di Striscia la Notizia per ben 4 edizioni consecutive: dal 22 ...

Christian Vieri e Costanza Caracciolo : secondo figlio in arrivo? : In esclusiva sabato 5 ottobre a Verissimo, Christian Vieri e Costanza Caracciolo parlano per la prima volta insieme in televisione della loro relazione che dura da più di due anni e che il 18 marzo scorso li ha visti convolare a nozze.prosegui la letturaChristian Vieri e Costanza Caracciolo: secondo figlio in arrivo? pubblicato su Gossipblog.it 04 ottobre 2019 15:27.

Verissimo - Christian Vieri e Costanza Caracciolo : ‘Al nostro matrimonio eravamo in quattro’ : In esclusiva sabato 5 ottobre a Verissimo, Christian Vieri e Costanza Caracciolo parlano per la prima volta insieme in televisione della loro relazione che dura da più di due anni e che il 18 marzo scorso li ha visti convolare a nozze. Una scelta impulsiva, una cerimonia molto intima come ricorda Vieri: “Non mi tolgo mai la fede da quel giorno. eravamo in quattro, noi due e i testimoni, mio fratello e sua cugina. Poi più avanti, magari faremo ...

Wanda Nara e Costanza Caracciolo - gelo? Parla la moglie di Icardi : Wanda Nara riceve il Tapiro D’Oro da Striscia la Notizia. Gelo a Tiki Taka con Costanza Caracciolo e la moglie di Antonio Cassano? Parla la moglie di Icardi Altro giro, altro Tapiro D’Oro per Wanda Nara. Oggi 23 settembre 2019 ha aperto i battenti la 32esima stagione di Striscia la Notizia e lo storico inviato […] L'articolo Wanda Nara e Costanza Caracciolo, gelo? Parla la moglie di Icardi proviene da Gossip e Tv.

Tiki Taka - rapporti tesi tra Wanda Nara - Costanza Caracciolo e Carolina Marcialis? : Secondo quanto raccontato ultimamente, pare che nel backstage di Tiki Taka si respiri un'aria tesa tra Wanda Nara, Costanza Caracciolo, Carolina Marcialis e la compagna di Pierluigi Pardo. La nuova stagione di Tiki Taka pare essere iniziata all’insegna dell’astio: “pietra dello scandalo” si dice sia ancora Wanda Nara con la quale Costanza Caracciolo e Carolina Marcialis pare non abbiano alcun tipo di rapporto.La presenza della moglie di Mauro ...

Gelo dietro le quinte tra Costanza Caracciolo e Wanda Nara : ecco che cosa sta succedendo : La manager di Mauro Icardi crea (suo malgrado) tensioni nel backstage di Tiki Taka, trasmissione calcistica condotta su...

Wanda Nara - gelo con Costanza Caracciolo : retroscena Tiki Taka : Wanda Nara, nessun rapporto con Costanza Caracciolo: retroscena Tiki Taka. Dietro le quinte della trasmissione ci sarebbe il gelo tra l’argentina e alcune compagne degli ospiti dello show (spiffero di Chi) Wanda Nara continua a essere chiacchieratissima. Il magazine Chi spiffera che dietro le quinte di Tiki Taka, programma sportivo di Italia 1 condotto dall’istrionico […] L'articolo Wanda Nara, gelo con Costanza Caracciolo: ...

Vieri opinionista fisso a Tiki Taka : il gesto di Costanza Caracciolo : Bobo Vieri a Tiki Taka: alla prima puntata c’è anche Costanza Caracciolo Bobo Vieri è tornato a Tiki Taka: nella stagione 2019/2020 l’ex calciatore ricoprirà il ruolo di opinionista fisso dopo essere stato ospite più e più volte del salotto calcistico. Un impegno importante, che terrà lo sportivo in Italia, insieme alla moglie Costanza Caracciolo […] L'articolo Vieri opinionista fisso a Tiki Taka: il gesto di Costanza ...

Costanza Caracciolo - ‘frenata’ social : il motivo dell’assenza : Costanza Caracciolo, ‘frenata social’: la moglie di Vieri spiega il motivo “Bye bye summer”, scrive Costanza Caracciolo sui social, dando l’arrivederci alla stagione estiva. Le spiagge e i tramonti che si spengono tra cielo e mare sono già stati archiviati dalla compagna di Bobo Vieri, che ha fatto sapere dai suoi profili social di essere […] L'articolo Costanza Caracciolo, ‘frenata’ social: il ...

Costanza Caracciolo non mostra il volto di sua figlia nei social : "La proteggo da questo circo" : Il rapporto tra i vip e i social quando di mezzo ci sono i bambini è sempre abbastanza limitato soprattutto quando le celebrità in questione sono genitori. Senso di protezione, voglia di condividere senza esporre troppo la propria creatura, lo stesso pensiero che ha voluto prendere in considerazione l'ex velina Costanza Caracciolo moglie di Christian Vieri per sua figlia Stella, nata nel novembre 2018.In risposta ad una curiosità posta da uno ...

Costanza Caracciolo non mostra la figlia Stella sui social : La proteggerò da questo circo : Costanza Caracciolo spiega i motivi che hanno spinto lei e Bobo Vieri a non mostare il volto della figlia Stella sui social: la replica della ex Velina bionda ad un utente della rete. Il 18 agosto scorso la figlia di Costanza Caracciolo e Christian – Bobo – Vieri ha compiuto 9 mesi. La ex Velina di Striscia la notizia ha postato una tenera foto in compagnia della piccola ma, ancora una volta, ha preferito non mostrare il suo volto ...

Costanza Caracciolo rivela : “Ecco perché non mostro il volto di mia figlia” : Costanza Caracciolo spiega perché non ha ancora mostrato il volto di sua figlia sui social Oggi per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri è una giornata molto speciale. La loro figlioletta, Stella, compie 9 mesi. La bambina è nata nel Novembre del 2018 facendo la felicità di mamma e papà che, da molto, desideravano proprio un […] L'articolo Costanza Caracciolo rivela: “Ecco perché non mostro il volto di mia figlia” proviene da ...

Costanza Caracciolo risponde ad un hater : Bravo - oggi sei tu i c... di giornata : Costanza Caracciolo ha risposto per le rime ad un hater che l'aveva offesa su Instagram: "Ogni tanto ti ricordi di fare la mamma". La replica: "Bravo c...". La storia d'amore tra Costanza Caracciolo e Christian Vieri prosegue a gonfie vele con i due che si sono anche resi simpatici protagonisti di una gag circa la "Bobo Summer Cup". "Bobo, tanta gente mi sta chiedendo se mi farai finalmente esordire in qualche partita". La replica di ...