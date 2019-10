Cosa c' è nel decreto sui rimpatri dei migranti

Rosy Abate 2 - Anticipazioni sul finale di stagione : ecco Cosa accadrà nell'ultima puntata : Andrà in onda venerdì 11 ottobre l'ultima puntata della fortunata fiction con Giulia Michelini. Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni riguardo alla trama dell'episodio finale.

U&D - Anna Pettinelli a Cecilia Zagarrigo : 'Ha messo la prima Cosa che ha trovato' : Lite tra la speaker radiofonica Anna Pettinelli e la tentatrice Cecilia Zagarrigo avvenuta nell'ultima puntata di Uomini e Donne registrata nei giorni scorsi. Nella puntata in questione dedicata al trono classico, c'è stato il consueto spazio dedicato a Temptation Island vip. In studio, la conduttrice Alessia Marcuzzi per commentare i primi falò di confronto. Dopo Damiano er Faina e Sharon, la cui ospitata nel salotto della De Filippi è stata ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che Cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 23 di venerdì). E’ guerra nel regno dei cieli - La competizione riguarda prezzi, qualità degli aerei, design, ma soprattutto alleanze tecnologiche e polit

Ecco Cosa non manca mai nella borsa di Irina Shayk : Diciamoci la verità: Irina Shayk è sempre stata riservata e poco incline a mostrarsi sui social fuori dal contesto di lavoro. Dopo la fine della relazione con l'attore Bradley Cooper qualcosa, però, è cambiato. La topmodel russa si mostra sempre più spesso sui social network con foto e video, che la immortalano nella sua vita privata. Sul suo profilo Instagram, da ormai diverso tempo, la Shayk pubblica scatti di cene e momenti spensierati con ...

“Mi ha ammazzato”. Anna Pettinelli - sfogo amarissimo. Quella Cosa a Temptation Island… : La sua esperienza a ‘Temptation Island Vip’ è terminata ma Anna Pettinelli sembra ancora doversi riprendere da quello è stato un vero e proprio gioco al massacro. Il suo fidanzato, infatti, mr. Stefano Macchi ha avuto qualche piccolo sbandamento per una tentatrice, ma le cose alla fine sono tornate alla normalità. L’avventura nel programma è finita prima del previsto a causa della sua gelosia. Anna infatti ha chiesto il falò anticipato e ...

Anna Pettinelli e Stefano Macchi : è successo dopo Tempation Island. È lei a parlare ed ecco Cosa dice : Per fortuna un lieto fine. Per fortuna tutto è andato bene. Parliamo di Anna Pettinelli e Stefano Macchi che sono usciti da Temptation Island Vip mano nella mano ma per ottenere qualcosa di positivo, la speaker radiofonica è stata costretta a vivere giorni di sofferenza. Lo ha confessato lei stessa al magazine di Uomini e Donne cui ha rilasciato un’intervista a qualche giorno dal suo ritorno a casa. “Non volevo buttare un amore di sei anni e ho ...

La Chernobyl di Macron : nube tossica nel cuore dell'Europa - Cosa non torna sui silenzi del governo francese : L'incendio del sito chimico Lubrizol a Rouen lascia ancora strascichi nella popolazione francese. Il rogo ha causato una fuoriuscita importante di materiali tossici che ha impestato l'aria, l'acqua e il suolo della città della Normandia e dei dintorni, rendendola di fatto invivibile (non a caso, gra

Nadia Toffa e le Iene - la profezia sinistra di Aldo Grasso : "Cosa ci sarà nel suo ultimo video-testamento" : Aldo Grasso analizza la puntata tributo delle Iene a Nadia Toffa. La conduttrice ha esplicitamente chiesto agli amici Giorgio e Max di aiutarla a filmare incontri con amici e parenti. "Che senso ha il filmato di questi incontri, non ancora mandato in onda?", si chiede Grasso, "e un testamento gioios

Stranger Things 4 - Cosa si nasconde nell'enigmatico teaser? - : Mariangela Garofano A poche ore dall'uscita del primo teaser della quarta stagione ambientata negli anni 80 e divenuta ormai un cult, i fan sono impazziti nel cercare indizi riguardo ai pochi secondi di video che annunciano il ritorno dei ragazzi di Hawkins A poche ore dalla misteriosa immagine dell’orologio capovolto, finalmente arriva la notizia: Stranger Things 4 è una realtà. Nella giornata del 30 settembre sui canali ufficiali ...

Bambina di quattro anni va all’asilo e mostra agli amichetti Cosa ha nello zaino - la maestra è sotto choc : Una Bambina di quattro anni è andata all’asilo come ogni mattina ma nello zaino aveva qualcosa di sconvolgente. La piccola, ignara di cosa realmente fosse, ha mostrato agli amichetti cosa aveva preso da casa. La Bambina mostrando in classe il contenuto dello zainetto ah detto agli amici che era della farina e che l’aveva presa da casa dove la mamma ne aveva tanta. Ma le maestre hanno subito capito che non si trattava di farina ma di ...

Astronomia : dalle Orionidi all’Ora Solare - Cosa ci attende nel mese di Ottobre 2019 : Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci attende a Ottobre 2019, il decimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il secondo mese dell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe). Il Sole si trova nella costellazione della Vergine fino al 31, quando entra in quella della Bilancia. Si ricordi che nella notte tra sabato 26 e domenica 27 torna in vigore l’Ora Solare: le lancette ...

Partita Iva 2020 : niente Flat tax estesa nella Manovra - Cosa cambia : Partita Iva 2020: niente Flat tax estesa nella Manovra, cosa cambia Una delle principali differenze tra il governo giallo-verde ed il governo giallorosso, ovvero tra il Governo Conte I ed il Governo Conte II, potrebbe essere segnato dall’approccio e dalle decisioni in ordine alla cosiddetta Flat tax. Una proposta su cui si è sempre molto speso l’attuale segretario della Lega e leader del centrodestra Matteo Salvini, oggi ...

Cashback - "bonus Befana" e tasse : Cosa bolle nel pentolone della manovra : Il premier Conte annuncia: ''Trovati i 23 miliardi per scongiurare l'aumento dell'Iva'', ma cosa ci sarà nella legge di...

