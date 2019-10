Convocati Italia | i 27 scelti da Mancini | prima chiamata per Di Lorenzo | torna Zaniolo

Calcio - i Convocati dell’Italia per Grecia e Liechtenstein. Mancini chiama Di Lorenzo - Grifo ed El Shaarawy! Assente De Rossi : Roberto Mancini ha diramato l’elenco dei 27 convocati della Nazionale italiana per la doppia gara di qualificazione agli Europei del 2020 di Calcio: il nome nuovo, per quanto concerne la lista del CT azzurro, riguarda Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, che torna a Coverciano dopo aver preso parte ad uno stage lo scorso aprile. Tra gli azzurri, che sfideranno Grecia e Liechtenstein, Vincenzo Grifo e Stephan El Shaarawy, mentre manca ...

Uruguay - i Convocati di Tabarez : ci sono sei ‘italiani’ : L’Uruguay si prepara per i prossimi appuntamenti, assenti i big Suarez e Cavani ma il Ct Tabarez potrà contare su sei giocatori che militano nel campionato italiano per le amichevoli contro il Peru’, in programma l’11 e il 15 ottobre, prima a Montevideo e poi a Lima. Presenti infatti i difensori Godin (Inter) e Caceres (Fiorentina), i centrocampisti Laxalt (Torino), Vecino (Inter), Bentancur (Juventus) e Nandez ...

Judo - Grand Slam Brasilia 2019 : i Convocati dell’Italia. Dodici azzurri presenti - assente Basile : Praticamente tutte le stelle azzurre presenti. In scena a Brasilia, capitale verdeoro, il quinto Grand Slam del 2019 per il Judo, l’ultimo ad essere inserito nell’IJF Tour. Appuntamento da domenica 6 a martedì 8 ottobre, sul tatami tantissimi dei Judoka visti di recente ai Mondiali. L’Italia schiera Dodici atleti a caccia di punti importanti in chiave ranking olimpico. assente il campione a Cinque Cerchi Fabio Basile. I convocati: Odette ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : i Convocati dell’Italia ai raggi X. Marco Lodadio guida i Moschettieri per l’impresa olimpica : Cinque Moschettieri per un’unica, grande missione: qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Nazionale Italiana di Ginnastica artistica maschile andrà a caccia dell’impresa ai Mondiali che si disputeranno dal 4 al 13 ottobre, gli azzurri hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco a Stoccarda ma bisognerà davvero gettare il cuore oltre l’ostacolo anche perché il fatto di dover gareggiare nella prima ...

Paratriathlon - World Cup Alanya 2019 : i Convocati dell’Italia. Quattro azzurri alla ricerca di punti per il ranking paralimpico : Riprende la World Cup di Paratriathlon e ricomincia così la corsa verso le Paralimpiadi di Tokyo 2020: il circuito fa tappa in Turchia, per la precisione ad Alanya, il 6 ottobre, dove saranno i palio anche punti importanti per il ranking paralimpico che qualifica ai Giochi del prossimo anno. Quattro gli azzurri in gara domenica: nella categoria PTWC saranno al via Pier Alberto Buccoliero (Firenze Triathlon) tra gli uomini e Rita Cuccuru (Woman ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : i Convocati dell’Italia ai raggi X. Squadra rivoluzionata rispetto agli Europei - largo ai giovani : Nasce l’Italia del futuro, quella destinata a prendere in mano il testimone dopo Tokyo 2020 da una generazione che di fenomeni non è ma che è pur sempre stata in grado di andare a podio ai Giochi Olimpici, nell’appuntamento più importante in assoluto in questa disciplina. I segnali sono tutto sommato positivi in prospettiva e la Coppa del Mondo potrebbe essere il trampolino di lancio per un manipolo di giovani che necessariamente ...

Argentina - Convocati 5 ‘italiani’ per le gare contro Germania ed Ecuador : Sono 5 i calciatori ‘italiani’ convocati dall’Argentina per le prossime gare, due giocatori dell’Udinese, Musso e De Paul, uno della Fiorentina, Pezzella, lo juventino Dybala e l’interista Lautaro Martinez, importanti scelte del ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, per la doppia amichevole contro Germania ed Ecuador, rispettivamente il 9 e 13 ottobre. Ancora fuori Di Maria e Aguero oltre a Messi, ...

Slittino : doppio raduno tra Lillehammer e Sigulda per la Nazionale italiana. I Convocati : Si avvicina la stagione invernale, inizia a radunarsi finalmente, sul ghiaccio, la Nazionale italiana di Slittino che fino ad ora ha svolto la propria preparazione solamente a secco. Dal 30 settembre all’8 ottobre per una serie di test insieme alle altre nazionali del circuito di Coppa del mondo gli azzurri guidati da Armin Zoeggeler voleranno in Norvegia, precisamente a Lillehammer. Poi spostamento in Lettonia, a Sigulda, fino al 13 ...

Pallavolo – L’Italia di Blengini riparte dalla World Cup : i 14 atleti Convocati per la rassegna : Nazionale Maschile di Pallavolo: i 14 atleti per la World Cup convocati da Blengini dopo l’eliminazione dagli Europei 2019 Sono terminati ieri sera i Campionati Europei per la Nazionale Maschile che questa mattina ha lasciato la Francia. In casa azzurra c’è delusione per l’eliminazione ai quarti, piazzamento che replica quello del 2017, ma ora per il gruppo è già tempo di pensare al prossimo, imminente evento internazionale: la ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : i Convocati dell’Italia. Debutta Dick Kooy - assenti Juantorena e Zaytsev - chance per Nelli e Lavia : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per la Coppa del Mondo che si disputerà in Giappone dal 1° al 15 ottobre. Si tratta di un torneo a cui partecipano 12 Nazionali che si affronteranno tra loro una volta in modalità round robin, la formazione col maggior numero di vittorie alzerà al cielo il prestigioso trofeo che però, a differenza delle precedenti edizioni, non mette in palio il pass ...

Qualificazioni Euro 2020 - Mancini spiazza tutti in vista di Italia-Grecia : De Rossi inserito tra i pre-Convocati : Il ct azzurro ha inserito il centrocampista del Boca nella lista dei pre-convocati per il match del 12 ottobre in programma all’Olimpico, che potrebbe dare agli azzurri l’aritmetica qualificazione ad Euro 2020 L’ultima volta fu Svezia-Italia a Solna, quando gli azzurri vennero sconfitti 1-0 nell’andata dello spareggio mondiale, prologo dell’eliminazione arrivata al ritorno dopo lo 0-0 di San Siro. Massimo ...

Canoa slalom - Mondiali 2019 : i Convocati dell’Italia e le speranze di medaglia. Azzurri non favoriti - Horn e De Gennaro le punte : Dal domani, mercoledì 25, a domenica 29 settembre, a La Seu d’Urgell, in Spagna, si terranno i Mondiali di Canoa slalom: sono undici gli Azzurri convocati dai DT Ettore Ivaldi e Daniele Molmenti, che da tempo hanno raggiunto la località iberica, per la rassegna iridata che assegnerà anche la maggior parte dei pass per Tokyo 2020 (che non sono nominali). Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia: KAYAK ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i Convocati dell’Italia ai raggi X. Capitano - ruoli e possibile tattica degli azzurri : Ormai ci siamo, la selezione che rappresenterà l’Italia domenica nella prova in linea dei Mondiali su strada 2019 dello Yorkshire è ormai ultimata. Sette corridori sono ormai sicuri del posto, mentre, salvo cataclismi, l’ultimo se lo dovrebbero giocare Alberto Bettiol e Davide Formolo, con il primo che appare in vantaggio dato che è più adatto al percorso iridato. Per la verità due così, se fossero al top della forma, non sarebbero ...