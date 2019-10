Conte risponde piccato sui contatti segreti con gli Usa | Nessuna anomalia da parte

Conte : ‘Accordo con Malta risultato storico’ - Salvini risponde : ‘Sembra una presa in giro’ : Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, in una recente intervista a Sky Tg24, si è detto molto soddisfatto dell’accordo trovato con Malta sul tema dell’immigrazione. ‘E’ un risultato storico e tutti dovrebbero essere soddisfatti’. Il premier ha inoltre rimarcato la volontà di combattere l' immigrazione clandestina, attraverso delle giuste politiche, ma sempre nel rispetto delle vite umane visto che, chi viene qui dalla Libia a bordo di un ...

Lecce - il premier Conte incontra Landini e risponde alle domande dei lavoratori Diretta video : Il presidente del Consiglio al teatro Apollo per le Giornate del lavoro della Cgil, con il segretario generale del sindacato

Giuseppe Conte risponde a Di Battista : "Mi fido del Pd" : Le parole di Di Battista? “Io mi fido del Pd perché è una forza che responsabilmente ha deciso di sostenere questa esperienza del governo”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte, intervistato da Enrico Mentana sul palco della festa di Articolo 1.

Juventus - Sarri risponde alla frecciata di Conte : “sto dalla parte del più forte? Penso che gli abbiano riferito male” : L’allenatore della Juventus ha risposto alla frecciata di Conte, paventando la possibilità che gli sia stato riferito qualcosa di sbagliato La Juventus domani sfiderà l’Atletico Madrid in Champions League, ma Maurizio Sarri trova il tempo in conferenza stampa di rispondere alla frecciata di Antonio Conte, lanciata sabato sera dopo Inter-Udinese. Marco Alpozzi/LaPresse L’allenatore toscano ha tenuto i toni bassi, senza ...

Conte risponde a Sarri : 'Non voglio dire niente - altrimenti dovremmo parlare di bilanci' : La Serie A sta sicuramente fornendo un ottimo spettacolo in queste prime tre giornate: partite ricche di gol, difese 'ballerine', ma anche settori avanzati che garantiscono spettacolo agli spettatori. Non si parla però solo di calcio giocato nelle trasmissioni televisive, ma i protagonisti nelle conferenze e nelle interviste sono spesso i tecnici. In questo inizio stagione, Sarri e Conte stanno rubando la scena, considerando anche il loro ...

Governo - giurano i 42 sottosegretari. Conte : “Dare il massimo per rispondere alle urgenze dei cittadini” : Il giuramento è avvenuto nella sala di Galeoni a Palazzo Chigi, a 11 giorni da quello della squadra di Governo al Quirinale. I 42 sottosegretari del Conte 2 entrano così ufficialmente nell’esecutivo: 21 sono del Movimento 5 Stelle, 18 del Pd e 2 di Leu. “Abbiamo una grande responsabilità, siamo qui per un ufficio pubblico, dobbiamo farlo con disciplina e onore come ci impone e prescrive la Costituzione. Al di là della forma ...

L'austriaco Kurz risponde a Conte : "Non pagheremo i debiti dell'Italia" : Oggi, durante il suo discorso alla Camera dei Deputati, il Premier Conte ha parlato della necessità di "migliorare il patto di stabilità e di crescita e la sua applicazione, per semplificarne le regole, evitare effetti pro-ciclici e sostenere gli investimenti a partire da quelli legati alla sostenibilità ambientale e sociale".La nuova maggioranza vuole infatti andare a ridiscutere le regole sul patto di stabilità europeo per avere maggiore ...

Conte 2 - Telese a Salvini : “A Di Maio ha offerto Palazzo Chigi?”. L’ex ministro non risponde e attacca Conte e il M5s : Botta e risposta a In Onda (La7) tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e uno dei conduttori, Luca Telese, sulla narrazione esposta dalL’ex ministro dell’Interno circa la crisi di governo. Salvini attacca in primis il M5s: “Il mio è stato un atto di onestà e di amore per l’Italia. Nessun altro partito al mondo avrebbe messo in discussione sette ministeri, perché c’era un governo fermo da mesi che non approvava nulla. Ho sottovalutato la fame ...

Haters contro Bellanova - solidarietà da ConteLei risponde - si cambia e rilancia sui social : Il neo ministro dell'Agricoltura ha un diploma di terza media e al giuramento si è presentata con un look che ha scatenato la parte peggiore dei social network. Lei incassa l'appoggio di Conte, spiega che "eleganza è rispettare lo stato d'animo" e poi cambia look.

Governo Conte 2 - Bonafede : “Sulla giustizia ambizioni importanti”. E sull’accordo M5s-Pd Spadafora risponde con una battuta : “Nodi prescrizione e riforma del Csm da fare insieme al Pd? Ci sarà tempo per occuparsene, abbiamo ambizioni importanti”. Taglia corto dopo la conferma come Guardasigilli, Alfonso Bonafede, confermato come ministro della giustizia anche nel Conte 2, questa volta nella nuova cornice della maggioranza Pd-M5s. Al ministero dello Sport e delle Politiche giovanili ci sarà invece l’ex sottosegretario Vincenzo Spadafora, sempre ...

Nuovo governo Conte - Paragone canta : "Domani ti abituerai A risponder sempre di sì..." (VIDEO) : Gianluigi Paragone, senatore eletto tra le fila del Movimento 5 Stelle, protesta in maniera singolare contro l’accordo per la formazione del Nuovo governo Conte. L’anima “leghista” dei pentastellati è stato sin da subito molto critico nei confronti dell’accordo con il Partito Democratico, riservandosi di decidere in maniera autonoma se votare o meno la fiducia al Conte bis. Oggi, per ribadire la propria posizione, Paragone ha realizzato una ...

Crisi di governo - da Pd e M5S il sì a Conte. Salvini : «Accordo indecoroso che risponde a un disegno straniero» : Di Maio: «La Lega mi voleva premier, ma io non cerco poltrone». Zingaretti: «Nessuna staffetta, dobbiamo lavorare per il Paese». L’incognita del voto su Rousseau

Matteo Salvini risponde a Conte e mette Di Maio spalle al muro. Rilancio in diretta : governo di scopo : La Lega è per il governo di scopo: finire il lavoro coi 5 Stelle, una "manovra coraggiosa" e poi voto anticipato. Anche se "la via maestra è quella delle elezioni - spiega Matteo Salvini nel suo discorso in Senato, in risposta alle dimissioni annunciate dal premier Giuseppe Conte, - perché niente e