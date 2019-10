Consip | Lotti rinviato a giudizio per favoreggiamento Il deputato PD | “Dimostrerò la mia

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Ottobre : Prosciolto Scafarto a giudizio Lotti&C. Consip : l’unico complotto è quello dei renziani : Il Gup Clementina Forleo Nessun complotto su Consip. Lotti a processo, Scafarto no Roma – “Appare evidente che nell’indagine vi furono interessamenti di ambienti vicini a Matteo Renzi, volti a impedirne il regolare corso” di Valeria Pacelli 3 anni da buttare di Marco Travaglio Ci voleva il gup Clementina Forleo per sistemare in un colpo solo la Procura di Roma, il sistema renziano e i sottostanti giornaloni. Chi legge il Fatto non ...

Consip : Renzi - 'no dubbi su Lotti - dimostrerà sua innocenza' : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – "Nessun dubbio su Lotti e sono certo che dimostrerà la sua innocenza". Lo ha detto Matteo Renzi a Tg2 Post.

Consip : Anzaldi - 'sicuro che Lotti ne uscirà a testa alta' : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – "Sono sicuro che Luca Lotti uscirà a testa alta dal caso Consip e dimostrerà la sua correttezza e l'estraneitá alle accuse, peraltro già ridimensionate rispetto all'inizio dell'indagine". Lo scrive su Twitter il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi.

Consip - Lotti a processo per favoreggiamento : Il giudice per l'udienza preliminare di Roma Clementina Forleo ha rinviato a giudizio cinque persone nell'ambito dell'indagine sul caso Consip e tra di loro ci sono anche l'ex ministro dello Sport Luca Lotti per favoreggiamento, l'ex comandante generale dei Carabinieri Tullio Del Sette per rivelazione del segreto di ufficio, il generale dei Carabinieri, già comandante della Legione Toscana, Emanuele Saltalamacchia per ...

Consip : Delrio - 'sicuro che Lotti proverà sua estraneità a accuse' : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – "Sono sicuro che il rinvio a giudizio sarà l'occasione per Luca Lotti per provare la sua totale estraneità alle accuse". Lo dice il capogruppo democratico alla Camera, Graziano Delrio.

Caso Consip - 5 rinviati a giudizio : a processo anche Lotti e Del Sette : Sono cinque le persone rinviate a giudizio dal gup di Roma nell'ambito dell'indagine sul Caso Consip. Il procedimento, in particolare, è legato al filone di indagine relativo alla fuga di notizie sul fascicolo che era stato avviato dai pm di Napoli sul maxiappalto Consip. A processo, tra gli altri, l'ex ministro Luca Lotti per favoreggiamento e l'ex comandante generale dei carabinieri Tullio Del Sette per rivelazione del segreto di ufficio. ...

Caso Consip - l'ex ministro Lotti rinviato a giudizio con altri quattro : Il processo inizierà il prossimo 15 gennaio. Prosciolti invece dalle accuse l'ex maggiore del Noe Giampaolo Scafarto e il...

Consip : Marcucci - 'certo che Lotti dimostrerà sua innocenza' : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – "Sono certo che Luca Lotti dimostrerà la sua estraneità ai fatti e la sua innocenza nel processo. Mi auguro che la logica del mostro da sbattere in prima pagina sia combattuta con sempre maggiore durezza dal sistema giudiziario". Lo dice il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci.

Consip - Lotti dopo il rinvio a giudizio : “Non provo rabbia o rancore - ma ho tentato di fermare uno tsunami con l’ombrello” : Luca Lotti assicura di non provare rabbia, l’ex comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette, ipotizza di aver pestato i piedi a qualcuno e si dice “sconcertato“, mentre il maggiore Gianpaolo Scafarto è “contentissimo”. Sono le reazioni ai rinvii a giudizio sul caso Consip: a processo vanno l’ex ministro e attuale deputato del Pd, l’ex consigliere economico di Palazzo Chigi Filippo Vannoni, Del Sette, il generale ...

Luca Lotti è stato rinviato a giudizio per il caso Consip - mentre è stato prosciolto l’ex carabiniere Giampaolo Scafarto : Lotti è accusato di aver rivelato a un indagato di essere intercettato dai magistrati, mentre Scafarto era sospettato di aver depistato le indagini per incastrare il padre di Matteo Renzi

Consip - Lotti e Del Sette tra i 5 rinviati a giudizio. L'ex ministro : «Dimostrerò la mia innocenza» : Cinque rinvii a giudizio nell'ambito dell'indagine sul caso Consip. Tra questi anche L'ex ministro Luca Lotti per favoreggiamento e L'ex comandante generale dei carabinieri Tullio Del...

Consip : Lotti - ‘mio nome in 2600 articoli - ho tentato fermare tsunami con ombrello’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “La mattina del 23 dicembre 2016 – ho letto la prima pagina del Fatto Quotidiano: il titolo d’apertura era ‘Indagato Lotti’. è così che ho scoperto di essere indagato, leggendo un giornale”. Lo scrive Luca Lottu Fb. “Non ho mai ricevuto l’avviso di garanzia, perché chiesi immediatamente di essere ascoltato dagli inquirenti. Da quella mattina sono passati oltre ...

Consip : Lotti - ‘dimostrerò mia innocenza’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Oggi, 3 ottobre 2019, il Giudice per le udienze preliminari ha deciso che dovrà esserci un processo per accertare definitivamente la verità dei fatti. Il reato di cui devo rispondere è favoreggiamento di un ‘non indagato’. Come ho fatto finora, affronterò tutto questo a testa alta. Ero e resto convinto che i processi si fanno nelle aule dei Tribunali e non sui giornali. Dimostrerò in ...