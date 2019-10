Consigli fantacalcio | 7^ giornata | Romagnoli e Khedira le possibili sorprese | fiducia a

Consigli fantacalcio SERIE A/ Focus sui rigoristi : Mancosu eccellente - 6giornata - : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: le dritte sui giocatori da schierare in formazione per la sesta giornata. Sempre importanti i rigoristi: spicca Mancosu.

Consigli fantacalcio - 6^ giornata : fiducia a Dybala e Lukaku - occhio alle sorprese Allan e Rrahmani : Consigli fantacalcio 6^ giornata – Al via domani la sesta giornata di Serie A. Dopo il turno infrasettimanale, è di nuovo ora di scendere in campo. Apre la Juventus, che ospita la Spal. Impegno in trasferta per Inter e Atalanta. Il Milan e la Roma cercano riscatto rispettivamente contro Fiorentina e Lecce. Torna l’appuntamento con i Consigli di CalcioWeb per gli appassionati di fantacalcio. Consigli fantacalcio 5^ ...

Consigli fantacalcio 5^ giornata : Duvan Zapata torna al gol - sì a Mertens e Belotti : Consigli fantacalcio 5^ giornata – Prende il via oggi un’altra giornata di Serie A. torna l’appuntamento con i Consigli di CalcioWeb per gli appassionati di fantacalcio. Tanti i match interessanti nel quinto turno. Si inizia con Verona-Udinese alle 19, in serata si gioca Brescia-Juventus. Domani anticipano alle 19 Roma-Atalanta, in serata la maggior parte del programma, spicca Inter-Lazio. Chiude Torino-Milan ...

Consigli fantacalcio - 4^ giornata : da schierare Dybala e Zaniolo - rischio Lukaku : Consigli fantacalcio – Si torna subito in campo per il campionato di Serie A, si gioca un turno molto importante valido per il massimo campionato italiano. La giornata prende il via con la partita tra Cagliari e Genoa, programma ricco anche nella giornata di sabato, nel primo match in campo Udinese e Brescia, alle 18 la Juventus affronta il Verona con i bianconeri chiamati a riscattare i due pareggi consecutivi tra campionato e ...

Consigli fantacalcio Serie A/ Dritte : chi schierare in formazione nella 3giornata? : Consigli Fantacalcio Serie A: Dritte per le formazioni nelle partite della 3giornata di campionato. Scopriamo chi è in evidenza e chi invece evitare.

Consigli fantacalcio - 3^ giornata : chi schierare e chi evitare - subito Sanchez e Verdi : Consigli fantacalcio – Si gioca la terza giornata del campionato di Serie A e torna il classico appuntamento anche con il fantacalcio, ecco tutti i Consigli su chi schierare e su chi evitare. Il turno prende il via con la partita che promette spettacolo tra Fiorentina e Juventus, la squadra di Sarri alla ricerca della terza vittoria consecutiva, alle 18 in campo il Napoli chiamata a riscattare l’ultima sconfitta, di fronte una ...

Consigli asta Fantacalcio : gli 'indispensabili' per vincere - da Kolarov a Ronaldo : La serie A riparte nel weekend con la sua terza giornata di campionato e in questi giorni sono tanti gli appassionati italiani di Fantacalcio che hanno programmato un'asta con gli amici. Tutti alla ricerca dei nomi giusti per poter vincere, ma non è semplice riuscire a costruire una grande rosa. Ecco i Consigli sui portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti considerati "indispensabili" per riuscire a primeggiare. Portieri e difensori ...

Consigli fantacalcio : i centrocampisti da prendere a settembre da Pulgar a Kulusevski : La Serie A è in pausa per gli impegni della nazionale di Roberto Mancini. Questo è il momento propizio, per molti appassionati di Fantacalcio, per organizzare l'asta con gli amici. Si duella a colpi di rialzi per accaparrarsi i migliori giocatori del nostro campionato, specie ora che il calciomercato è finalmente chiuso e dunque si conoscono le rose definitive delle squadre. Portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti: mai facile effettuare ...

Consigli per il Fantacalcio? Chiedi all’assistente di Google : Riparte il campionato di calcio e ritornano le giornate trascorse con gli amici all’insegna del Fantacalcio, delle aste e dei primi schieramenti; ma per la stagione 2019-2020 c’è un’interessante novità in grado di offrirci un valido supporto per le scelte decisive che dovremo effettuare. Infatti, è Google Assistant – l’assistente vocale sviluppato da Google e rilasciato per la prima volta in italiano nel 2017 ...

Fantacalcio asta settembre - Consigli per i difensori : Becao e Darmian : In questi primi giorni di settembre il campionato di serie A sta effettuando una sosta, visti i due impegni che attendono la nazionale di Roberto Mancini, impegnata nelle qualificazioni a Euro 2020. Una sosta che, a calciomercato chiuso, permetterà a tanti appassionati di Fantacalcio di dedicarsi finalmente all'asta con gli amici. Un appuntamento che è ormai divenuto un must e che spesso e volentieri viene rinviato ad agosto per due motivazioni. ...

Consigli fantacalcio settembre : gli attaccanti low cost da Babacar a Stepinski : Per molti appassionati di Fantacalcio il mese di settembre è quello designato per l'asta con gli amici nelle varie leghe private. Il campionato di serie A infatti è in pausa per gli impegni di qualificazione a Euro 2020 dell'Italia e il calciomercato finalmente è chiuso. Dunque si conoscono finalmente le rose delle venti squadre al via e non ci saranno altri movimenti fino al prossimo mese di gennaio, tranne il possibile ingaggio di qualche ...

Consigli asta Fantacalcio settembre : tra i big da prendere Ribery e Sanchez : Adesso il Fantacalcio entra davvero nel vivo. Dopo la chiusura del calciomercato di Serie A avvenuta lo scorso 2 settembre si conoscono finalmente le rose definitive delle venti squadre. E dunque si può davvero andare a caccia di Consigli utili in vista dell'asta che in tanti hanno organizzato proprio in questo periodo, complice anche la sosta del campionato per gli impegni della nazionale. Tanti big sono arrivati in Serie A proprio negli ultimi ...

Consigli fantacalcio - 2^ giornata : chi schierare e chi evitare - Piatek può sbloccarsi : Consigli fantacalcio – Si torna subito in campo per la seconda giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia scoppiettante con due big match, il derby tra Lazio e Roma e la sfida scudetto tra Juventus e Napoli. Il turno si apre con la sentitissima partita tra Bologna e Spal, alle 18 di sabato invece in campo il Milan con la squadra di Giampaolo chiamata al riscatto contro il Brescia, i rossoneri non possono ...

Fantacalcio 2019-2020 : gli ultimi Consigli per l’asta. Quotazioni - scommesse - bonus : fai la tua squadra dei sogni : Inizia il weekend e si alza il sipario sulla seconda giornata della Serie A caratterizzata da due big match: Juventus-Napoli sabato sera e Lazio-Roma domenica alle ore 18.00, all’Allianz Stadium di Torino andrà in scena uno scontro diretto per lo scudetto mentre all’Olimpico della Capitale si preannuncia grande battaglia nel sempre caldissimo derby. Sono ore importanti anche per tutti gli appassionati di Fantacalcio che devono ...