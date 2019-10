Concorsi Istruttori di Vigilanza 2019 - tutti i bandi attivi : In Gazzetta Ufficiale sono usciti numerosi bandi per lavorare come Istruttori e Specialisti di Vigilanza negli enti locali italiani. Prima di evidenziarne le specifiche, vediamo assieme i requisiti richiesti per la partecipazione ai Concorsi Istruttori di Vigilanza: cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea, previa conoscenza della lingua italiana e godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di ...

Concorsi avvocati e istruttori-amministrativi : invio cv a ottobre-dicembre 2019/2020 : La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71 del 06-09-2019 ha divulgato a nome di diversi Enti Pubblici alcuni bandi di concorso per il conferimento di varie unità di personale con l'incarico di istruttore amministrativo, istruttore direttivo, collaboratore amministrativo e avvocato, da collocare tramite le proprie strutture situate sul territorio nazionale. Bandi di Concorso a ottobre 2019 Il comune di Como (Lombardia) ha promulgato ...

Concorsi 2019 : tutti i bandi per collaboratori e istruttori amministrativi : Nuove opportunità lavorative per collaboratori e istruttori amministrativi: in questo articolo puoi trovare tutti i bandi aperti e le informazioni necessarie per concorrere per un impiego negli enti locali italiani. I requisiti per l’ammissione ai Concorsi per collaboratori professionali e istruttori area amministrativa sono i seguenti: maggiore età; diploma di maturità o titolo equipollente conseguito all’estero; cittadinanza ...

Concorsi avvocati - istruttori direttivi amministrativi e interpreti : scadenza a settembre : La Gazzetta Ufficiale ha emanato ulteriori bandi di concorso pubblico, per conto di alcuni Comuni italiani e dell'Automobile Club d'Italia al fine di assumere diverse figure specializzate in qualità di avvocato, istruttore direttivo amministrativo e interprete, da assegnare nelle zone di lavoro situate sul territorio nazionale. Bando di concorso a settembre Il comune di Pozzuoli in provincia di Napoli (Campania) ha promulgato un concorso ...

