Con la Carta di Firenze è nata la prima corrente del Movimento 5 stelle

Arriva la lotteria degli sContrini : chi paga Con la carta ha il doppio delle probabilità di vincere : Il primo gennaio 2020 arriverà la lotteria degli scontrini: il sottosegretario all'Economia, Alessio Villarosa, annuncia a Fanpage.it alcune novità, a partire dalle possibilità - raddoppiate - di vincita per chi paga con carta o bancomat. Ecco come funziona la lotteria degli scontrini e quali sono le principali novità.Continua a leggere

Carta Famiglia - chi può chiederla e ottenere sConti e agevolazioni : sconti e agevolazioni per le famiglie numerose: ecco chi può richiedere la card, le attività convenzionati e i servizi per...

I 5 stelle "scettici" pubblicano la Carta di Firenze Contro Di Maio : Più democrazia, stop al capo politico, passaggio della proprietà della piattaforma Rousseau al M5S. Questi sono i punti nevralgici della “Carta di Firenze”, studiata dal gruppo degli scettici del Movimento 5 stelle riunitisi domenica scorsa nel capoluogo toscano per l’elaborazione di un documento da sottoporre ai vertici grillini, proiettato verso “un nuovo Rinascimento” del M5s, scevro da scissioni e ...

Manovra - arriva la Carta unica : si potrà fare tutto (anche pagare) Con Carta d’identità elettronica : Il governo vuole introdurre la carta unica: una tessera da utilizzare come documento d'identità, patente di guida, tessera sanitaria e anche strumento di pagamento e per prelevare contanti. La novità, annunciata a Fanpage.it dal sottosegretario al Mef, Alessio Villarosa, è che potrebbe non servire una nuova tessera da fornire ai cittadini, ma sarà possibile fare tutto attraverso la carta d'identità elettronica.Continua a leggere

SConti sui pagamenti Con la carta : il modello Corea che piace a Bruxelles : Oggi la Corea del Sud è il paese al mondo nel quale l’uso delle carte elettroniche è più frequente in percentuale del Pil. E questo ha giovato alle casse dello Stato

A Matera l'inContro per sviluppare le Aree Interne : nasce la Carta delle Università : Vari esponenti delle Istituzioni comunali, regionali e docenti di alcune Università italiane, si sono riuniti lo scorso 26 e 27 settembre a Matera per discutere dello spopolamento delle Aree Interne e del loro possibile sviluppo. La città lucana è stata eletta Capitale Europea della Cultura 2019, e le persone che hanno partecipato all'incontro, hanno percepito l'importanza di una possibile sinergia tra la ricerca e le varie istituzioni ...

Contante o carta : cosa cambia per chi chiede resi e rimborsi : I negozi fisici che consentono ai clienti di cambiare o restituire la merce possono prevedere modalità e tempi diversi per i ristori, a seconda del mezzo di pagamento utilizzato

Santanchè : “Pagare Con Carta è una fregatura - non voglio che mio marito sappia come spendo i soldi” : Per la deputata di FdI Daniela Santachè pagare con carta elettronica non è la stessa cosa di pagare in contanti. E spiega così il motivo a Tagadà su La7: "Ognuno di noi ha una privacy: se io non voglio, come moltissime donne, far sapere a mio figlio o mio marito tutte le mie cose, perché tutti devono sapere tutto di me?".Continua a leggere

Bonus Befana per pagamento Con Carta di credito o bancomat : come si ha : Bonus Befana per pagamento con carta di credito o bancomat: come si ha Continua la lotta al contante e gli strumenti di incentivazione per spingere al pagamento con bancomat e carte di credito: l’ultimo mezzo è un beneficio che ha valore di detrazione fiscale. Ha l’appellativo, per il momento, di Bonus Befana, perché è proprio nel periodo dell’Epifania che questo incentivo potrebbe concretizzarsi in detrazione. Il Bonus Befana avrebbe però ...

Manovra - allo studio bonus befana per chi paga Con Carta e bancomat : cos’è e come funziona : Tra le misure per la lotta all'evasione fiscale, il ministero dell'Economia e Palazzo Chigi stanno pensando a un nuovo meccanismo per incentivare l'uso dei pagamenti elettronici. Si tratta di un super-bonus da erogare una volta l'anno (a inizio gennaio) che già viene chiamato bonus della befana: ecco di cosa si tratta e come potrebbe funzionare.Continua a leggere

iPhone 11 a rate con Vodafone (anche Pro/Pro Max) Con Carta di credito o IBAN : iPhone 11 a rate con Vodafone si può abbinare alle tariffe Red Unlimited, Shake it easy o a qualunque altra tariffa con bundle dati. Con l’operatore rosso si possono comprare a rate anche iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max che rispetto ad iPhone 11 differiscono per prezzo, colori (Continua a leggere)L'articolo iPhone 11 a rate con Vodafone (anche Pro/Pro Max) con carta di credito o IBAN è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Canoa slalom - Stefanie Horn Conquista la prima carta olimpica azzurra : Canoa slalom, Stefanie Horn conquista la prima carta olimpica per la Canoa slalom azzurra. Ai Mondiali di La Seu d'Urgell

Manovra - sConti a chi paga Con la carta : ma per gli altri l'aliquota sale : Ruota sempre intorno all'Iva il lavoro di preparazione della Manovra di bilancio per il 2020. Mentre il governo si accinge ad approvare, nella serata di lunedì, la nota di aggiornamento al...

