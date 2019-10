Clima | Gentiloni | “La commissione Ue vuole investire oltre mille miliardi sull’ambiente”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019) L’obiettivo della nuovaeuropea è “mettere in campodi investimenti in sostenibilità ambientale“. L’annuncio arriva dal commissario italiano agli Affari economici, Paolo, in un videomessaggio alla presentazione del rapporto Asvis 2019 che analizza l’andamento dell’Italia rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Lapunterà ad “integrare gli obiettivi sviluppo sostenibile nella procedura del semestre europeo, attraverso cui si verificano gli impegni delle politiche di bilancio dei Paesi membri”. La crescita “che quantitativa deve essere anche sostenibile“, ha insistito, annunciando anche un secondo obiettivo dell’esecutivo di Bruxelles: “Rivedere il sistema di tassazione, innanzitutto sull’energia“, perché la tassazione ...

