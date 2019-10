Classifica Tale e Quale Show Carlo Conti si scusa per un problema

Fonte : lanostratv

(Di sabato 5 ottobre 2019)2019,quarta puntata.: “C’è un ex aequo!” Finale di puntata insolito quello didi stasera:, dopo aver annunciato le posizioni dalla decima alla terza in, ha infatti svelato che al primo posto c’è stato un ex aequo tra due concorrenti, Agostino Penna e Sara Facciolini. Due vincitori nella quarta puntata di, quindi, rispettivamente imitatori di Lucio Dalla e Loredana Bertè. Terza nelladella 4^ puntata di: Tiziana Rivale, imitatrice di Tina Turner. Ecco il resto della: 12^ Grimaldi (Alice), 11^ Monte (Cremonini), 10^ Schillaci (Wonder), 9^ Pannofino (Conte), 8^ Canto (Newton John), 7^ Pratelli (De Sica), 6^ Morlacchi (Celine Dion), 5^ De Marinis (Lauro), 4^ Gigi e Ross (Fabri Fibra e Ferro).sfora con la quarta ...

see_lallero : Tale e Quale show, puntata del 4 ottobre 2019: vincono Sara Facciolini e Agostino Penna in exæquo. La classifica co… - morganbarraco : #TaleeQualeShow 2019: quarta puntata, classifica e vincitore | 4 ottobre - zazoomblog : Tale e Quale Show 2019- Diretta e classifica 4a puntata: Jessica Morlacchi elogia... - #Quale #2019- #Diretta… -