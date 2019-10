Cerquoni | chieste dimissioni alla Raggi per il bene della collettività

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Roma -“Questa mattina ci siamo radunati nella piazza del Campidoglio per manifestare contro l’insostenibile situazione in cui versa la Capitale. Il capogruppoLega ha presentato in Aula una mozione per chiedere le immediatedel Sindaco. La teoriaconservazione delle poltrone è diventata un’epidemia diffusa che dal Governo si espande finoCapitale: una città completamente immobilizzata a causa dell’incapacitàche sfacciatamente vuole tenersi la sua poltroncina. Abbiamo deciso di dire BASTA a questi comportamenti lesivi, insieme a tanti cittadini stanchi di annegare tra i rifiuti, di non avere un piano mobilità adeguato e di vedere i propri diritti calpestati, chiediamo a gran voce la liberazioneCapitale dpandemia a 5 stelle”. Lo dichiara in una nota FlaviaReferente Lega Roma Capitale. L'articolo: ...

