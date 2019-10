Caso Zelensky:Usa scrissero comunicato

Due diplomatici Usauna dichiarazione per il presidente ucrainonella quale si impegnava a indagare su Joe Biden e il figlio Hunter e sulle presunte interferenze dell' Ucraina sul voto del 2016 per favorire Hillary Clinton. Lo riporta il New York Times, spiegando che l'episodio risale ad agosto dopo la telefonata tra Trump e. La dichiarazione fu preparata dall'ambasciatore Usa presso l'Ue Gordon Sonland e dall'ex inviato speciale a Kiev Kut Volker.(Di venerdì 4 ottobre 2019)