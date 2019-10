Caso Ilaria Alpi | il gip acquisisce gli atti dell' omicidio Rostagno

Ilaria Alpi - no alla richiesta di archiviazione del Caso : “Continua la ricerca della verità” : No all'archiviazione dell'indagine relativa all'omicidio della giornalista Rai Ilaria Alpi e dell'operatore Miran Hrovatin. Lo ha deciso il gip di Roma, Andrea Fanelli, che ha così rigettato la richiesta, disponendo nuove indagini. Di Trapani (Usigrai): "Continua la ricerca della verità su mandanti, esecutori e depistatori. Non non archiviamo".Continua a leggere