Capitale europea dello Sport | la sfida è fra Genova e Glasgow

Nantes Capitale europea 2019 dell’innovazione - si aggiudica un premio di 1 milione di euro : La città di Nantes, nella Francia nordoccidentale, è stata premiata dalla Commissione europea come Capitale europea dell’innovazione 2019. Il titolo è stato assegnato in riconoscimento della straordinaria capacità della cittadina francese di valorizzare l’innovazione per migliorare la vita dei suoi cittadini, e del suo modello di governance aperta e collaborativa. Il premio consiste in 1 milione di euro, erogati mediante il programma ...