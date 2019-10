Cantautoradio su Radio2 | il nuovo programma di Morgan

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Ma i cantautori esistono ancora? Hanno un senso nella marmellata musicale che oggi viene trasmessa in radio e nelle piattaforme gestite da algoritmi?va proprio in radio, il sabato sera su Rai, per dimostrare l’enorme valore dei cantautori. Ha chiamato il suo” e racconta a modo suo cantautori come Fabrizio De André, Sergio Endrigo, Lucio Battisti, Luigi Tenco, etc. Sono stato ospite di una puntata di questo, che si registra nell’Auditorium RAI di Milano. Erano protagoniste le meravigliose canzoni di Sergio Endrigo. Questa puntata va in onda sabato sera 5 ottobre. Ho naturalmente portato con me la telecamera perché ero certo che non sarebbe stato unradio normale. Infatti non lo è stato. La follia creativa diha contagiato tutta la registrazione. Lui prepara ilcon una meticolosità pazzesca. Arriva pieno di ...

