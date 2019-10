Campidoglio | per la Festa degli Alberi nuove piantagioni nelle scuole

Campidoglio : mostre - eventi e appuntamenti per il weekend : Roma – Roma Capitale della cultura anche per questo weekend con un fitto calendario di incontri, eventi, mostre, attività. Eccone alcuni per il fine settimana di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre. Per la prima domenica del mese, il 6 ottobre ingresso gratuito nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana. Per informazioni www. museiincomuneroma.it. Domenica 6 ottobre, oltre alle collezioni permanenti dei Musei, ...

Campidoglio : notizie di interruzione servizio di trasporto per persone disabili non vere : Roma – Le notizie di stampa sull’interruzione da parte di Roma Capitale del servizio di trasporto per le persone con disabilità non rispondono al vero. La nuova graduatoria per gli utenti del servizio è stata pubblicata ieri, i nuovi vettori stanno procedendo celermente per soddisfare tutti gli utenti e si prevede di andare a pieno regime entro due settimane. “Sul servizio di trasporto individuale per le persone con disabilità abbiamo ...

Campidoglio – VI Memorial Salvo D’Acquisto - Davide Bordoni : Mozione per far conoscere ancor di più Salvo D’Acquisto nelle Scuole : Roma – Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia: Salvo Rosario Antonio D’Acquisto è stato un vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri, insignito di Medaglia d’oro al valor militare alla memoria per essersi sacrificato il 23 settembre 1943 per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della seconda guerra mondiale. In Campidoglio, nella sala della Protomoteca, ho ...

Campidoglio : via libera in Giunta all’apertura di un negozio di frigoriferi d’arte firmati Dolce e Gabbana : Roma – La Giunta capitolina ha approvato la proposta commerciale presentata dall’azienda italiana Smeg che consentirà l’apertura di un punto vendita di frigoriferi d’arte firmati dagli stilisti Dolce e Gabbana in via IV Novembre. Come previsto dal Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica, in deroga alle disposizioni contenute nell’art. 12, co. 11, il progetto è passato al ...

Raffaele Marra condannato a un anno e quattro mesi per l'incarico al fratello in Campidoglio : condannato a 1 anno e 4 mesi di carcere Raffaele Marra, ex capo del personale del Comune di Roma, per l’accusa di abuso di ufficio in relazione alla nomina del fratello Renato a responsabile del dipartimento Turismo del Campidoglio. Si tratta della stessa vicenda che ha riguardato la sindaca Virginia Raggi, assolta nel novembre scorso dall’accusa di falso.

Campidoglio : mostre - eventi e appuntamenti per il weekend : Roma – Roma Capitale della cultura anche per questo weekend con un fitto calendario di incontri, eventi, mostre, attività. Eccone alcuni per il fine settimana di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 settembre. Con il ticket FORUM PASS. Alla scoperta dei Fori si può accedere al percorso unificato dell’area archeologica Foro Romano-Palatino e Fori Imperiali. Sono cinque gli ingressi dai quali si può accedere: quattro del Parco Archeologico ...

Campidoglio : nessuno sciopero metro in programma - servizio regolare : Roma – Contrariamente a quanto riportato da organi di stampa: oggi, lunedì 23 settembre, non è previsto alcun blocco del servizio delle metropolitane dalle 15 fino a fine turno per sciopero. La mobilitazione odierna è indetta dalle sigle sindacali dei lavoratori della società di progettazione Roma metropolitane, e non riguarda in nessun modo il personale di Atac. L'articolo Campidoglio: nessuno sciopero metro in programma, servizio ...

Campidoglio - famiglia minacciata sarà convocata per nuova assegnazione di casa popolare : Roma – Il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale è pronto ad attivare le procedure per l’assegnazione di una nuova casa popolare alla famiglia che ieri, a causa di minacce ricevute, non ha preso in consegna l’alloggio Ater di cui era legittima assegnataria. Tale assegnazione è stata regolarmente effettuata dagli uffici di Roma Capitale in base alla graduatoria del bando del 2012 e alla normativa regionale ...

Campidoglio : mostre - eventi e appuntamenti per il weekend : Roma – Roma Capitale della cultura anche per questo weekend con un fitto calendario di incontri, eventi, mostre, attività. Eccone alcuni per il fine settimana di venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 settembre. Sabato 21 e domenica 22 settembre, Roma Capitale aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio (GEP) ospitando nei Musei e nei luoghi d’arte del territorio una serie di incontri e visite guidate gratuite ispirati al tema “Uno due ...

Campidoglio - rinnovato Protocollo tra Roma Capitale e Ministero Giustizia per progetti di pubblica utilità dei soggetti in espiazione di pena : Roma – Firmato questa mattina lo schema di Protocollo d’Intesa fra Roma Capitale, Ministero della Giustizia-DAP, Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise “per il reinserimento socio lavorativo dei soggetti in espiazione di pena, attraverso la partecipazione a progetti di pubblica utilità nel territorio di Roma Capitale”. La firma del Protocollo permette il rinnovo dell’accordo tra le parti con l’intesa di demandare ...

Campidoglio - al via bando per i Teatri in Comune : Roma – C’è tempo fino al 21 ottobre per partecipare al bando per la prima volta triennale per la programmazione e gestione dei Teatri in Comune di Roma Capitale. È stato pubblicato oggi sul sito di Teatro di Roma, infatti, il bando per l’affidamento in concessione della programmazione e dei servizi connessi ai tre spazi del Teatro Biblioteca Quarticciolo, del Teatro Tor Bella Monaca e del Teatro Villa Pamphilj, della rete dei Teatri in Comune. ...