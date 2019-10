Camminata tra gli olivi con le Città dell’olio | il 27 ottobre itinerari e paesaggi di un

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Il millenario patrimoniocolo italiano attraverso la storia di un borgo, lo sviluppo di un frantoio, il lavoro quotidiano di un’azienda. L’associazione nazionaleancora una volta, insieme a 117disseminate in tutta Italia, apre il sipario sulo degli oliveti per dar vita alla terza edizione dellatra gli. L’appuntamento è fissato per domenica 27fra colline, sentieri, terrazze e borghi di fascino. Tutta l’Italia sarà in cammino per scoprire nuovie nuove suggestive passeggiate nell’Italiaextravergine e anche per festeggiare i 25 anni delle. E quasi a celebrare l’importante anniversario dell’associazione latra gliquest’anno ha ottenuto un prestigioso riconoscimento dalla Fondazione The Routes of the Olive Tree che ha sede a Kalamata in Grecia: il premio onorario Raccomandato ...

